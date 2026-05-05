علي رفعت

أنطونيو روديجر.. خطيئة كبرى تسيء لألمانيا وريال مدريد ويجب محوها فورًا!

الألماني لا يتوقف عن أفعاله الصبيانية

لطالما عرفت كرة القدم المدافعين الشرسين الذين يدافعون عن ألوان أنديتهم باستماتة لكن هناك خطًا رفيعًا يفصل بين اللعب الرجولي والعدوانية المفرطة التي تفتقر لأدنى درجات الروح الرياضية. 

أنطونيو روديجر يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يعترف بهذا الخط بل يتجاوزه بتصرفات تجعلنا نتساءل كيف يستمر لاعب بهذا السلوك في تمثيل كيانات كبرى مثل ريال مدريد والمنتخب الألماني.


  • تجاوزات لا تليق بالكبار


    سجل اللاعب الألماني مليء باللقطات التي لا تمت لكرة القدم بصلة، من إيذاء المنافسين بتدخلات جسدية متعمدة تتجاوز الرغبة في استخلاص الكرة كما فعل عندما كسر أنف دي بروينه بالمعنى الحرفي لكسر الأنف، ثم إلى السخرية من طريقة ركض اللاعبين في البطولات الكبرى كما فعل أمام اليابان في كأس العالم قبل أن يُخضعه الساموراي ويحقق فوزًا تاريخيًا عليه، وصولًا إلى استهداف الحكام بالأدوات الطبية في مباريات القمة كما فعل في الكلاسيكو بالموسم الماضي أمام برشلونة.

    ناهيك عن ضربه المتعمد المتكرر للخصوم ونجاته المتكررة من البطاقات الملونة وتصريحاته الاستفزازية ضد هؤلاء من ضربهم.

    البعض يرى في محاولات استفزاز للخصوم، لكن هل العض أداة شرعية للاستفزاز؟ عندما فعلها سواريز قامت الدنيا ولم تقعد، وهناك أيضًا القرص والضرب في الخفاء مع المنافسين واستخدام الأظافر.

     لا يتوقف الأمر عند الخصوم بل امتد إلى زملائه في الفريق بعد واقعة صفعه لزميله ألفارو كاريراس في غرفة الملابس، هذا السلوك المتهور يجعله قنبلة موقوتة تدمر استقرار أي فريق يلعب له وتسيء لسمعة القميص الذي يرتديه.


    أبعد من مجرد رموز للعنف


    عندما نتحدث عن العنف في ريال مدريد تتبادر إلى الأذهان أسماء صنعت تاريخًا من التدخلات القاسية مثل بيبي وسيرجيو راموس وداني كارباخال. 

    هؤلاء اللاعبون شكلوا رموزا للعنف الكروي في فترات كثيرة لكن ما يفعله المدافع الألماني حاليًا يتخطى كل ما قدمه هذا الثلاثي مجتمعين.

    عنف راموس وبيبي كان غالبًا مرتبطًا بالالتحامات داخل الملعب ومحاولة إيقاف الخصوم بأي ثمن في إطار اللعب التنافسي الشرس.

    أما روديجر فهو يمارس نوعا من العنف العشوائي والاستفزاز الصبياني والاعتداءات المجانية التي لا تخدم خطة اللعب بل تعكس غيابًا تامًا للانضباط النفسي والأخلاقي.


    بيت القصيد


    اللعب لمنتخب ألمانيا أو ناد بحجم ريال مدريد يتطلب معايير تتجاوز القدرات البدنية والفنية، فالتواجد في هذه الكيانات يستوجب تمثيلها بشرف واحترام الخصوم والحفاظ على تقاليد اللعبة.

    تصرفات المدافع الألماني المتكررة تجعله عبئًا أخلاقيًا وصورة مشوهة لا تستحق التواجد في هذه المحافل.

    التغاضي عن هذه التجاوزات يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة بأن الانفلات السلوكي يمكن التسامح معه إذا كان اللاعب يمتلك القوة البدنية وربما المؤسسة الكبيرة التي تحميه.

    لقد حان الوقت لتدرك إدارات الأندية والمنتخبات أن المهارة لا تكفي إذا كانت مقترنة بسلوك يسيء للرياضة بأكملها.


