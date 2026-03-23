أنطونيو روديجر ينفي أنه يشكل «خطرًا أمنيًا» على ريال مدريد وزملائه في المنتخب الألماني بعد حادثة الركبة المثيرة للجدل ضد خيتافي
روديجر يرد على الانتقادات عقب حادثة خيتافي
في حديثه مع صحيفة «فايز»، رد روديجر على الانتقادات الحادة التي أحاطت بأسلوبه البدني، لا سيما عقب خسارة ريال مدريد 1-0 أمام خيتافي في أوائل مارس. خلال المباراة، أصاب دييغو ريكو في وجهه بركبته، مما أدى إلى مطالبات بفرض عقوبة إيقاف طويلة عليه في إسبانيا، بينما اقترحت بعض وسائل الإعلام الألمانية استبعاده من المنتخب الوطني.
ورداً على ردود الفعل السلبية، رفض اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً تماماً فكرة أنه يشكل خطراً على فريقه. وقال: "أنا بالتأكيد لا أشكل خطراً أمنياً على فريقي. أعرف بالضبط في أي دقيقة نحن وما هو على المحك". ومع ذلك، تحمل أيضاً مسؤولية الخطأ الذي لم يعاقب عليه، معترفاً: "تُظهر لي هذه المناقشة مرة أخرى أن لدي مسؤولية لم أكن على مستوى الارتقاء إليها في بعض اللحظات".
دعوة إلى إظهار العزيمة لدى المنتخب الوطني
وأوضح المدافع أنه يرحب بالنقد الموضوعي، قائلاً: "أنا آخذ النقد المقدم بجدية وموضوعية على محمل الجد، لأنني أعلم بنفسي أنني مررت بمواقف كانت مبالغ فيها بشكل واضح. وهذا يؤثر عليّ أيضاً، حيث أحاول أن أكون أكثر تركيزاً. لا أريد أن أكون مصدر اضطراب، بل أريد أن أضفي الاستقرار والأمان".
وبالنظر إلى مهامه الدولية، شدد روديجر على الحاجة إلى عقلية لا ترحم. "علينا أن نعود إلى النقطة التي يكون فيها اللعب ضد ألمانيا أمراً غير مريح للغاية"، أوضح. "الموهبة وحدها لا تكفي للفوز بكأس العالم. على الجميع أن يكونوا مستعدين للقيام بالأعمال القذرة من أجل الآخرين، عندها يصبح من الصعب للغاية هزيمتنا".
ناجلسمان يدافع عن المدافع المثير للجدل
على الرغم من الجدل الإعلامي المستمر، أعرب مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان عن دعمه الثابت للمدافع المخضرم قبل فترة التوقف الدولية. ورفض مدرب المنتخب الوطني الغضب الذي أثاره الحادث الذي وقع في مباراة خيتافي، واصفاً التدخل بأنه «قوي، لكنه ضمن حدود كرة القدم».
يؤمن ناجلسمان إيماناً راسخاً بأن الحماس الطبيعي للاعب هو ميزة وليس عيباً. وقال المدرب: "أنطونيو شخصية مثيرة للجدل للغاية، ولهذا السبب يتم تضخيم الأمر". "إنه شخص يحمي عائلة المنتخب الوطني بشدة ويفعل كل شيء من أجل نجاحنا. إنه شخصية حقيقية تجسد أقصى درجات الرغبة في الفوز".
المباريات القادمة مع النادي والمنتخب الوطني
وسيسعى روديجر الآن إلى تطبيق هذه العقلية الهجومية خلال فترة التوقف الدولية الحالية. ومن المقرر أن يشارك مع المنتخب الألماني في المباراة ضد سويسرا يوم 27 مارس في بازل، قبل أن يستضيف غانا في شتوتغارت بعد ثلاثة أيام. بعد هاتين المباراتين الوديتين، سيعود المدافع إلى العاصمة الإسبانية لخوض سلسلة مباريات حاسمة مع ريال مدريد. تستأنف مهامه المحلية برحلة خارجية لمواجهة مايوركا في 4 أبريل في الدوري الإسباني. وينتظره اختبار صعب بعد ذلك بوقت قصير، حيث يستضيف ريال مدريد بايرن ميونيخ في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 أبريل.