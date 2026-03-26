أنطونيو روديجر يكشف عن رأيه في هاري كين قبل مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ
إشادة كبيرة بـ«الفريق الأكثر استقرارًا» في أوروبا
وفي حديثه إلى مجلة «كيكر»حول المباراة المرتقبة، شدد روديجر على المستوى العالي الذي يتمتع به صفوف الفريق البافاري، قائلاً: «ندرك جميعاً في ريال مدريد أننا سنواجه فريقاً من الطراز العالمي يتمتع باستقرار استثنائي. ولا يوجد تحدٍ أصعب من هذا في الوقت الحالي. فهم حالياً الفريق الأكثر استقراراً والأفضل في أوروبا إلى جانب أرسنال».
التحدي المتمثل في إيقاف كين
ورغم أن بايرن يمتلك لاعبين متميزين في جميع مراكز الملعب، إلا أن معظم الاهتمام قبل المباراة تركز على المواجهة الفردية بين روديجر وكين. فقد حقق مهاجم بايرن موسمًا أولًا حطم الأرقام القياسية في ألمانيا، ويدرك روديجر تمامًا أن إيقاف هذا اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سيتطلب أكثر من مجرد براعة فردية من خط دفاع ريال مدريد.
وسارع روديجر إلى وصف كين بأنه أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، مضيفاً: "بالنسبة لي، كين هو بالتأكيد من بين أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم. ثبات مستواه هو ببساطة من الطراز العالمي. لا يمكننا إيقافه إلا كفريق واحد — هذا إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق على مدار 180 دقيقة".
خطة مدريد الدفاعية
تأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد أداء دفاعي رائع أمام مانشستر سيتي، حيث لعب روديجر دوراً محورياً في إيقاف إرلينغ هالاند. ومن المرجح أن يعتمد ألفارو أربيلوا على اللاعب الدولي الألماني لتقديم نفس المستوى من الحماس والانضباط التكتيكي عندما يواجه قدرة كين الفريدة على التراجع إلى العمق وربط اللعب.
تعرضت وحدة الدفاع في سانتياغو برنابيو لضغوط كبيرة بسبب الإصابات طوال الموسم، لكن روديجر ظل الصخرة الصلبة التي لا تتزعزع. يتطلب مواجهة كين نهجاً مختلفاً عن ذلك الذي استُخدم مع هالاند، حيث إن مهارات صناعة اللعب التي يتمتع بها اللاعب الدولي الإنجليزي تعني أن مدافعي ريال مدريد لا يمكنهم ترك أي مساحة بين الخطوط.
ميزة اللعب على أرضنا في مباراة الذهاب
من المقرر أن يستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ في ملعب سانتياغو برنابيو يوم 7 أبريل في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الحاسمة يوم 15 أبريل في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.
قبل انطلاق المباراة، سيكون فريق "البلانكوس" حريصاً على الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وتحقيق فوز ساحق في العاصمة الإسبانية. ويعد تحقيق فارق مريح في مجموع النتيجتين قبل الرحلة الصعبة إلى ألمانيا أمراً بالغ الأهمية، حيث يسعى الفريق إلى حجز مكانه في الدور نصف النهائي بأمان.