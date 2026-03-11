أنطونين كينسكي يتحدث بعد أن تحول "حلم" دوري أبطال أوروبا إلى "كابوس" مع تعرض حارس مرمى توتنهام للإذلال أمام أتلتيكو مدريد

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الذي شارك بشكل مفاجئ في المباراة ضد أتلتيكو مدريد، عانى من بداية كارثية في ملعب متروبوليتانو. ارتكب خطأينفادحين ساهبا في تأخر توتنهام 3-0 بعد 15 دقيقة.

كينسكي، الذي لم يشارك مع الفريق الأول منذ نوفمبر، منح أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا بتمريرة خاطئة. ثم بدا أنه فقد توازنه تمامًا في الهدف الثالث لأتلتيكو، بينما انزلق زميله ميكي فان دي فين أيضًا أثناء التمريرات التي أدت إلى الهدف الثاني. على الرغم من الأداء الكارثي، نشر الحارس الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يشاهد مباراة الهزيمة 5-2 مع تعليق: "شكرًا على رسائلكم. من الحلم إلى الكابوس ثم إلى الحلم مرة أخرى. إلى اللقاء".