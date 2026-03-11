Goal.com
Muhammad Zaki

أنطوان جريزمان يعترف بأن "الملعب الزلق" تسبب في "أخطاء" توتنهام في هزيمة دوري أبطال أوروبا ويحذر أتلتيكو مدريد من تكرار انهيار برشلونة

عاد أنطوان جريزمان إلى الوراء في ليلة الثلاثاء، حيث قاد فريقه إلى الفوز الساحق 5-2 على توتنهام هوتسبير في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. على الرغم من النتيجة الساحقة، أشار جريزمان إلى أن فريق دييغو سيميوني استغل "الملعب الزلق" الذي تسبب في ارتكاب توتنهام أخطاء فادحة طوال مباراة الذهاب.

  • تراجع توتنهام في ملعب ميتروبوليتانو

    أثبتت الأرضية الزلقة أنها كارثية بالنسبة لحارس مرمى توتنهام أنتونين كينسكي، الذي ارتكب خطأين فادحين على العشب غير المألوف، مما منح أتلتيكو هدفيه الأول والثالث. وجد توتنهام نفسه متأخراً 3-0 في غضون 15 دقيقة قبل أن يخسر في النهاية 5-2. استغل جريزمان الفوضى بتسجيل هدف وتمريرة حاسمة، مما يضمن أن يواجه عملاق الدوري الإنجليزي مهمة صعبة في مباراة الإياب.

    وأقر بأن الأرضية الصعبة لعبت دوراً حاسماً في معاقبة أخطاء توتنهام المبكرة. "استفدنا من بعض أخطائهم، سواء كانت فنية أو بسبب الملعب، الذي كان زلقاً للغاية ونحن معتادون عليه"، أوضح جريزمان لموفستار، وفقاً لصحيفة دياريو إيه إس، بعد المباراة.

    جريزمان يحذر من التراخي

    بينما كان ملعب متروبوليتانو في حالة احتفالية، أصدر جريزمان تحذيرًا شديدًا بشأن مباراة الإياب في لندن. وحث الفريق على عدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى انهيار شبه كامل أمام برشلونة في نصف نهائي كأس الملك. على الرغم من تقدمهم بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب ضد العملاق الكتالوني، عانى رجال دييغو سيميوني من صدمة كبيرة بعد هزيمتهم 3-0 في مباراة الإياب. في النهاية، نجحوا في تجاوز الدور بفوز ضئيل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، لكن هذه التجربة المثيرة للأعصاب تركت انطباعًا واضحًا على المهاجم المخضرم.

    وأضاف جريزمان: "لعبنا مباراة رائعة ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفين. علينا أن ننظر إلى الأمر حتى لا نكرر ما فعلناه في برشلونة، لأننا نتمتع بميزة جيدة". 

  • نجم أتلتيكو يؤكد قرار الانتقال

    بعد البطولات الأوروبية، تحدث جريزمان أخيرًا عن التكهنات المتزايدة بشأن انتقاله المحتمل إلى دوري MLS. على الرغم من الاهتمام الشديد من جانب أورلاندو سيتي، أكد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أنه لا ينوي مغادرة العاصمة الإسبانية قبل انتهاء الموسم الحالي. وأكد سعادته في النادي، قائلاً: "أنا سعيد جدًا هنا، وأستمتع بوقتي كثيرًا. ما أفعله على أرض الملعب يتحدث عني بنفسه. سنرى، لكن الفكرة هي البقاء حتى النهاية، وبعد ذلك يمكن للآخرين التحدث".

    أحلام جريزمان بالفوز بالكأس

    أحد العوامل الرئيسية في التزام جريزمان تجاه أتلتيكو هو إغراء الفوز باللقب قبل انتهاء الموسم. يضع المهاجم نصب عينيه نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد في أبريل، حيث يسعى للفوز باللقب الذي لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن خلال فترتي لعبه مع أتلتيكو. عندما سُئل عما إذا كان الفوز بالكأس هو الدافع الرئيسي للبقاء، أضاف: "هذا هو حلمي وهدفي، وآمل أن نتمكن من تحقيق شيء كبير".

