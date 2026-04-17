أنشيلوتي ليس سعيدًا: دوري الأبطال؟ أهداف كثيرة تعني أخطاء كثيرة!

كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، يتحدث في مقابلة مع صحيفة «إيل جورنالي» عن كرة القدم من جميع الجوانب. وفيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.
"دوري أبطال أوروبا؟ شاهدت مباريات شهدت العديد من الأهداف، فقد قدمت مباريات أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد لحظات مثيرة للمشجعين. لكن كثرة الأهداف تعني أيضًا كثرة الأخطاء، سواء من حراس المرمى أو المدافعين. ما يُعرف بالضغط العالي، أي المواجهة الفردية بين اللاعبين، ينطوي على مخاطر مستمرة، وبالتالي يتغير النتيجة من لحظة إلى أخرى. كما يجب أن يكون بناء الهجمات من الخلف مثاليًا، وإلا فإنك تدفع ثمن أدنى تشتت للانتباه على الفور".