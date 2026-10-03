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Toni Kroos Real Madrid 2024Getty
Muhammad Zaki
ترجمه

أنشيلوتي يتحسر على كروس في ريال مدريد .. ويحدد نجم برشلونة كبديل

توني كروس
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
رودري
دافيد انشيلوتي

اعتزال الألماني ترك فراغًا

لا يزال ريال مدريد يعاني من الفراغ الهائل الذي خلفه توني كروس عقب قرار النجم الألماني اعتزال كرة القدم قبل عامين.

وعلى الرغم من امتلاك «البلانكوس» خط وسطًا يزخر بالمواهب العالمية، إلا أنهم يواجهون صعوبة في استعادة السيطرة الفريدة والقدرة على تحديد وتيرة المباراة اللتين ميزتا حقبة هيمنتهم الأخيرة.

وقد ألقى مدرب سابق بارز الضوء على هذه المسألة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أحد نجوم برشلونة يمتلك المواصفات المطلوبة بالضبط لاستعادة التوازن.

  • الفراغ الإبداعي في خط وسط ريال مدريد

    يعتقد دافيدي أنشيلوتي، المساعد السابق للمدرب، أن ريال مدريد لا يزال يعاني من رحيل الثنائي الأسطوري في خط الوسط.

    وفي حديثه إلى صحيفة «آس»، أوضح نجل كارلو أنشيلوتي كيف فقد العملاق الإسباني مستوى لا يمكن تعويضه من السيطرة عندما غادر كروس ولوكا مودريتش ملعب البرنابيو.

    ورغم أن «البلانكوس» لا يزالون يضمون مجموعة من المواهب المتميزة - بما في ذلك جود بيلينجهام وبرناردو سيلفا وفيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني - إلا أنهم يفتقرون إلى قائد طبيعي في وسط الملعب. يضم الفريق العديد من اللاعبين ذوي السرعة والقوة، لكنه يفتقد حاليًا إلى صانع ألعاب متأخر قادر على توجيه الهجمات بشكل مستمر.


  • Real Madrid v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport

    عازف بارع لا غنى عنه في خط الوسط

    وأكد أنشيلوتي على التغيير الجذري الذي طرأ على الأداء التكتيكي للفريق في غياب صانع ألعابهم الرئيسي.

    وقال: «لا أريد أن يُفسر كل ما أقوله عن ريال مدريد على أنه انتقاد، لكن عندما كان مودريتش أو كروس موجودين، كانت كل حركة نحو المساحات الشاغرة تتبعها تمريرة تصل إلى تلك المساحات، أنا لا أقول إن اللاعبين الموجودين لديهم الآن يفتقرون إلى تلك القدرة. ما أقوله هو أنه، للعب بشكل عمودي، تحتاج إلى شخص يعرف كيف يمرر الكرة. اللعب بشكل عمودي لا يعني وجود ثمانية لاعبين يركضون. بل يعني أيضًا وجود شخص قادر على تمرير الكرة إليهم. إنه أسلوب لعب".

    وأكد المدرب الحالي لفريق ليل أن استبدال الأيقونة الألمانية أمر مستحيل بكل بساطة: "تفقد شيئًا لن تستعيده أبدًا. أفضل لاعب في العالم في مركزه، لا يمكنك أن تقول: 'أحتاج إلى كروس آخر'، لأنه لا يوجد آخر مثله. كان هو صاحب المباراة. كان يتحكم في الإيقاع. كانت المباراة تسير بالوتيرة التي يريدها. كان هو من يقرر الأمور، وكان أساسيًّا لأنه كان يدير وتيرة المباراة. وعلاوة على ذلك، كان يجري كثيرًا. كان لاعبًا يقطع مسافة 11 كيلومترًا في كل مباراة. كان يجيد الدفاع ويتمتع بفهم تكتيكي قوي. كنت أحبه عندما كان يلعب في مركز رقم 6. كنت أحب ذلك حقًّا. لم يكن يحب بشكل خاص السعي وراء الكرات المرتدة أو الدخول في المواجهات الفردية. كان يفضل اللعب في مركز رقم 8 لأنه كان يترك العمل الشاق للاعب رقم 6».


  • السعي لتحقيق التوازن وإيجاد حل على غرار برشلونة

    الفراغ الذي خلفه يمتد إلى ما هو أبعد من الملعب. «بلا شك، وبالنظر إلى أسلوب لعب ريال مدريد، كان فقدان توني أمرًا صعبًا للغاية. فجأة، خسروا الكثير من الأشياء»، اعترف أنشيلوتي، قبل أن يتطرق إلى علاقته الشخصية مع لاعب الوسط. «[أنا على علاقة جيدة] مع الجميع، مع الجميع. ومع مودريتش أيضًا. لكن نعم، كنت أتحدث كثيرًا عن كرة القدم مع توني لأنه شخص ذكي جدًّا. إنه يحفزك على التفكير ويجعلك تفكر. لديه دائمًا وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول الأمور. لقد جعلني مدربًا أفضل. كان من المؤسف أن يغادر".

    وعندما سُئل عن الحلول المحتملة، أقر أنشيلوتي بأن نجمًا معينًا في برشلونة سيكون الخيار المثالي: "نعم. رودري سيكون مناسبًا في أي مكان. إنه لاعب مميز"، قبل أن يحث على التحلي بالصبر: "لا يجب أن تبحث عن نسخة من توني. ريال مدريد سيجد توازنه. مع رودري أو بدونه، سيظلون منافسين حتى النهاية، كالعادة. في النهاية، عندما يحين الوقت الحاسم، يكون ريال مدريد دائمًا حاضرًا".


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    البحث عن مسار جديد للمضي قدمًا

    يتعين على ريال مدريد الآن إيجاد طريقة لفرض أسلوبه في المباريات الحاسمة دون الاعتماد على التمريرات المنتظمة التي ميزت نجاحاته في دوري أبطال أوروبا. وسيحتاج جوزيه مورينيو وطاقمه إلى تعديل خطتهم التكتيكية، وتحويل عبء الإبداع إلى مجموعة لاعبي خط الوسط الحاليين بدلاً من البحث عن لاعب تقليدي يتولى إدارة المباراة.

    وإذا ظل التوازن في خط الوسط يمثل مشكلة، فقد تضطر إدارة النادي إلى استكشاف سوق الانتقالات. وحتى ذلك الحين، يجب على «البلانكوس» الاعتماد على سرعة انتقالاتهم، ومرونتهم التكتيكية، وبراعة لاعبيهم الفردية لاستعادة مكانتهم في قمة كرة القدم الأوروبية.

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