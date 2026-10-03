أنشيلوتي يتحسر على كروس في ريال مدريد .. ويحدد نجم برشلونة كبديل

وأكد أنشيلوتي على التغيير الجذري الذي طرأ على الأداء التكتيكي للفريق في غياب صانع ألعابهم الرئيسي.

وقال: «لا أريد أن يُفسر كل ما أقوله عن ريال مدريد على أنه انتقاد، لكن عندما كان مودريتش أو كروس موجودين، كانت كل حركة نحو المساحات الشاغرة تتبعها تمريرة تصل إلى تلك المساحات، أنا لا أقول إن اللاعبين الموجودين لديهم الآن يفتقرون إلى تلك القدرة. ما أقوله هو أنه، للعب بشكل عمودي، تحتاج إلى شخص يعرف كيف يمرر الكرة. اللعب بشكل عمودي لا يعني وجود ثمانية لاعبين يركضون. بل يعني أيضًا وجود شخص قادر على تمرير الكرة إليهم. إنه أسلوب لعب".

وأكد المدرب الحالي لفريق ليل أن استبدال الأيقونة الألمانية أمر مستحيل بكل بساطة: "تفقد شيئًا لن تستعيده أبدًا. أفضل لاعب في العالم في مركزه، لا يمكنك أن تقول: 'أحتاج إلى كروس آخر'، لأنه لا يوجد آخر مثله. كان هو صاحب المباراة. كان يتحكم في الإيقاع. كانت المباراة تسير بالوتيرة التي يريدها. كان هو من يقرر الأمور، وكان أساسيًّا لأنه كان يدير وتيرة المباراة. وعلاوة على ذلك، كان يجري كثيرًا. كان لاعبًا يقطع مسافة 11 كيلومترًا في كل مباراة. كان يجيد الدفاع ويتمتع بفهم تكتيكي قوي. كنت أحبه عندما كان يلعب في مركز رقم 6. كنت أحب ذلك حقًّا. لم يكن يحب بشكل خاص السعي وراء الكرات المرتدة أو الدخول في المواجهات الفردية. كان يفضل اللعب في مركز رقم 8 لأنه كان يترك العمل الشاق للاعب رقم 6».



