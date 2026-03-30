كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن دانيلو، لاعب يوفنتوس السابق، سيكون ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كأس العالم: «لاعب مهم للغاية، ليس فقط داخل الملعب، بل وخارجه أيضًا». ويبدو أن المدرب السابق لميلان لديه رؤية واضحة بشكل عام بشأن تشكيلة البرازيل التي ستخوض البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا في 18 مايو.
أنشيلوتي: "تشكيلة البرازيل قد حُددت بالفعل، ودانيلو سيكون ضمنها"
التصريحات
"دانيلو لاعب مهم جدًا، ليس فقط داخل الملعب، بل وخارجه أيضًا. سيكون دانيلو بالتأكيد ضمن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا لأنني معجب به. بشخصيته، وطريقته في اللعب. يمكنه اللعب في جميع المراكز الدفاعية. سيكون دانيلو ضمن المدافعين التسعة. لدينا الآن فكرة واضحة جدًّا، وقد حددت التشكيلة بشكل كافٍ للمباراة الأولى، وكذلك التشكيلة بشكل كافٍ للقائمة النهائية. أحيانًا أملّ من الحديث عن أمور سبق أن تحدثت عنها".