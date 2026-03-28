أندي روبرتسون يقدم آخر المستجدات بشأن مستقبله مع ليفربول ويكشف عن موعد اتخاذ قراره النهائي

بعد أن فشل انتقاله إلى توتنهام في يناير الماضي، من المتوقع أن يتنافس العديد من الأندية الكبرى في أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد معه. وتعد «الوضوح» أولوية بالنسبة لروبرتسون، الذي يرغب في حسم خطوته التالية قبل أن يقود منتخب بلاده هذا الصيف.

وأكد روبرتسون، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور": "هل سأتخذ قراراً قبل كأس العالم؟ نعم، هذا سيحدث بالتأكيد". "بالنسبة لي، سأقرر قبل الصيف، ولطالما كان في ذهني أنني لا أريد أن يظل هذا الأمر معلقاً فوق رأسي. أعتقد أن هذا مهم، ولا أعتقد أن أحداً يريد ذلك، والجميع سيكونون في نفس الموقف".

"إذا انتهى عقدك ووقعت عقداً جديداً، أو أياً كان ما تفعله، فأنت تريد دائماً تسوية الأمر قبل خوض بطولة كبرى. لطالما عملت من أجل ذلك وكنت ثابتاً في موقفي. لم يتبق سوى ثمانية أو تسعة أسابيع، لذا من الآن وحتى النهاية سأجلس مع عائلتي ونرى ما نريد".