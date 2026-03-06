Getty Images Sport
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب مع استعداد فيردر بريمن للاستفادة من مهاجمه الشاب في صفقة انتقال صيفية قياسية
نجم الدوري الألماني يثير حرب مزايدة بين الأندية الإنجليزية
يستعد بريمن لرحيل مفاجئ هذا الصيف، حيث برز المدافع البالغ من العمر 18 عامًا كوليبالي كأحد أكثر اللاعبين الدفاعيين الواعدين المطلوبين في أوروبا. حقق المدافع موسمًا مذهلاً في الدوري الألماني، حيث شارك في 21 مباراة وأثبت نفسه كأحد أعمدة خط الدفاع في ويسرستاديون.
وفقًا لصحيفة بيلد، سيطلب النادي الأخضر والأبيض مبلغًا يقارب 42 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم من شأنه أن يحطم الرقم القياسي السابق للنادي في الانتقالات. وقد ظل هذا الرقم القياسي قائمًا منذ عام 2009، عندما دفع يوفنتوس 27 مليون يورو لضم صانع الألعاب البرازيلي دييغو. وبما أن عقده - الذي يستمر حتى عام 2029 - لا يتضمن بندًا للفسخ، فإن بريمن في وضع تفاوضي مهيمن.
المدرب يحث على التركيز وسط تكهنات متزايدة
وصلت الضجة المحيطة بكوليبالي إلى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، حيث أفادت التقارير أن مدير الرياضة في بريمن كليمنس فريتز أجرى محادثات ملموسة مع ممثل اللاعب نوشي حماسور. يبدو أن الطرفين متفقان على رحيله في الصيف، شريطة أن يوافق أحد الأندية المهتمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي أو الدوري الفرنسي على تقييم النادي. ومع ذلك، يحرص المدرب دانيال ثيون على إبقاء الشاب متواضعًا بينما تواصل أسهمه الارتفاع على الساحة العالمية.
وقال ثيون: "هذا تفكير بعيد المدى بالنسبة لي. لا أريد أن أحكم على ما هو الأفضل للنادي واللاعب. الحقيقة هي أنه يتمتع بمهارات عالية وهو بعيد عن نهاية تطوره".
نقطة تحول مالية للفريق الأخضر والأبيض
في حين أن خسارة لاعب بمستوى كوليبالي يمثل ضربة رياضية كبيرة، إلا أن الواقع الاقتصادي يجعل من المستحيل على فريق الدوري الألماني تجاهل هذه الصفقة. فمبلغ 50 مليون يورو سيوفر دفعة مالية ضخمة للنادي، مما سيضاعف فعليًا رقمه القياسي في المبيعات ويسمح بإجراء تعديل شامل في تشكيلة الفريق.
وقد تردد كشافو الأندية الإنجليزية الكبرى على شمال ألمانيا بشكل متكرر هذا الموسم. فهم ينظرون إلى اللاعب الشاب الذي نشأ في أكاديمية هامبورغ على أنه لاعب نادر: مراهق يتمتع بقدرات بدنية فائقة وقد أثبت نفسه بالفعل في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
العودة إلى اللياقة البدنية قبل المرحلة الحاسمة
كوليبالي غائب حالياً بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكن من المتوقع أن يعود إلى التشكيلة في المباراة التي ستقام على أرضه ضد ماينز في 15 مارس. وستكون عودته دفعة قوية لبرمن، الذي يسعى إلى تحسين مركزه، حيث يقاتل حالياً من أجل البقاء في الدوري الألماني الممتاز.
ويحتل الفريق حالياً المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن فولفسبورغ الذي يقع في منطقة الهبوط. وقبل مواجهة ماينز الأسبوع المقبل، سيواجه بريمن أولاً يونيون برلين في ألتن فورستيري يوم الأحد.
