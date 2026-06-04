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أحمد فرهود

أندوني إيراولا: جمهور ليفربول ينتظر "ليالي بينيتيز المجنونة" معه.. وصفقته قد تضر الهلال وباريس

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ليفربول
أندوني إيراولا
رافاييل بينيتيز
الهلال
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الدوري الفرنسي
يان ليوناردو

أكبر خطوة في مسيرة أندوني إيراولا..

في أروقة العملاق الإنجليزي ليفربول، لا تُقاس قيمة الرجال بالشهادات التي يحملونها؛ بل بقدرتهم على ملامسة روح المدينة، التي ينام أطفالها ويستيقظون على أنغام "لن تسير وحدك أبدًا".

ومع طي صفحة المدير الفني الهولندي أرني سلوت، لم تكن إدارة ليفربول تشتري عقدًا لمدرب جديد؛ بل "أملًا" يداوي جراح المدرج، الذي عانى كثيرًا في موسم 2025-2026.

نعم.. "الريدز" قرر الرهان على الإسباني الشاب أندوني إيراولا، لقيادة مشروع الفريق الأول لكرة القدم المستقبلي؛ مُعيدًا للأذهان تجربة إسبانية سابقة، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

هذه التجربة تمثّلت في شخصية رافاييل بينيتيز؛ ذلك الإسباني الذي قاد ليفربول لمدة 6 سنوات، من 2004 إلى 2010.

وأصبح إيراولا بذلك، "ثاني إسباني" يتولى القيادة الفنية لفريق ليفربول الأول؛ على أمل أن يُحقق إنجازات أكبر من بينيتيز، رغم أن الأخير أعاد النادي إلى الواجهة الأوروبية من جديد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، بعض النقاط المهمة؛ وذلك بعد تعاقد نادي ليفربول مع إندوني إيراولا، بشكلٍ رسمي..

  • بينيتيز وإيراولا.. بين "المدرب النجم والمشروع" في ليفربول

    كما ذكرنا.. أندوني إيراولا هو "ثاني إسباني" يقود العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بعد المدير الفني رافاييل بينيتيز، الذي تم التعاقد معه صيف 2004.

    لكن.. بينيتز جاء إلى ليفربول كـ"مدرب كبير" بالفعل؛ كتب تاريخه مع نادي فالنسيا الإسباني، عكس إيراولا الذي تم التعاقد معه كـ"مشروع مدير فني رائع".

    إيراولا قدّم أفضل المستويات مع نادي رايو فاليكانو الإسباني؛ ليواصل ذلك مع الفريق الإنجليزي بورنموث، في الفترة من 2023 إلى 2026.

    وقاد المدرب الباسكي الشاب فريق بورنموث؛ للتأهُل إلى الدوري الأوروبي - لأول مرة في التاريخ -، وذلك بعد احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026.

    أما بينيتيز كان مدربًا مغمورًا، قبل تولي القيادة الفنية لنادي فالنسيا صيف 2001، بل أن التعاقد معه صاحبه الكثير من التشكيك وقتها؛ لأنه جاء بعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي أهل الفريق إلى نهائيين متتاليين في دوري أبطال أوروبا - ولكنه خسرهما -.

    إلا أن بينيتز أسكت جميع الأفواه التي انتقدته؛ وذلك بتحقيق إنجازات رائعة مع فالنسيا، على النحو التالي:

    * موسم 2001-2002: قيادة فالنسيا للتتويج بلقب الدوري الإسباني؛ بعد غياب 31 سنة.

    * موسم 2003-2004: قيادة فالنسيا للتويج بثنائية الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي حاليًا -؛ متفوقًا على أجيال ذهبية للمنافسين.

    وهذا يوضح أنه عندما تعاقد ليفربول مع بينيتيز، في صيف عام 2004؛ كان هذا المدير الفني الإسباني المخضرم قد كتب تاريخه بالفعل، في عالم التدريب.

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  • أندوني إيراولا.. ليفربول ينتظر "ليالي مجنونة" على طريقة بينيتيز

    الآن.. لنتحدث عن مرحلة المدير الفني الإسباني رافاييل بينيتيز، مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ بعيدًا عن الفنيات، أو الأسلوب التكتيكي.

    الحقيقية أن بينيتيز استلم ليفربول، وهو يُعاني بعد فترة جيرارد هولييه؛ ولكنه كان يمتلك نواة صلبة على الرغم من ذلك - مثل ستيفن جيرارد وجيمي كاراجر -، تحتاج إلى بعض الانضباط التكتيكي فقط.

    وبالفعل.. من أول موسم؛ قاد المدير الفني الإسباني الفريق الإنجليزي العملاق، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2004-2005.

    التتويج باللقب الأوروبي؛ جاء بعد المباراة التاريخية المجنونة ضد العملاق الإيطالي ميلان، أو ما عُرِفت باسم "معجزة إسطنبول".

    وقتها.. حوّل ليفربول تأخره (0-3) بنهاية الشوط الأول، إلى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، ومن ثم الفوز بـ"ركلات الجزاء الترجيحية"؛ ليتوج العملاق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 21 عامًا.

    أيضًا.. حقق ليفربول عددًا من الكؤوس، تحت قيادة رافاييل بينيتيز؛ وذلك على النحو التالي:

    - السوبر الأوروبي "مرة".

    - كأس الاتحاد الإنجليزي "مرة".

    - الدرع الخيرية "مرة".

    ولا ننسى أن بينيتيز أوصل ليفربول كذلك، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2006-2007؛ ولكنه خسر (1-2) ضد ميلان، هذه المرة.

    وبصفةٍ عامة.. فشل المدير الفني الإسباني مع ليفربول "دوريًا"؛ كما أن فترته كانت مليئة بخلافات مع إدارة النادي والرئيس التنفيذي، بسبب عدم صرف أموال ضخمة في الميركاتو وتجاهُل تلبية احتياجاته.

    هذه الخلافات من المفترض أن لا نجدها، في عهد المدير الفني الشاب أندوني إيراولا؛ الذي تعاقد معه ليفربول صيف العام الحالي، من أجل رؤية المزيد من الليالي الأوروبية المجنونة معه.

  • هيوز والقوة المالية.. خلافات رافاييل بينيتيز قد لا تتكرر مع أندوني إيراولا!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن الأسباب التي لن تجعل المدير الفني الإسباني الشاب أندوني إيراولا، يعيش نفس مشاكل مواطنه رافاييل بينيتيز داخل العملاق الإنجليزي ليفربول.

    هذه الأسباب يُمكن تلخيصها في نقطتين واضحتين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قوة ليفربول المالية حاليًا

    في الفترة الأخيرة؛ وجدنا ليفربول يصرف أموالًا صخمة للغاية، في سوق الانتقالات.

    لذا.. من المتوقع أن يتم تلبية طلبات إيراولا، في سوق الانتقالات؛ عكس ما حدث مع بينيتيز، والذي أدى إلى صدامات عديدة.

    * ثانيًا: التفاهم مع المدير الرياضي

    من أكثر الأسباب التي أشعلت الخلافات في عهد بينيتيز؛ أنه لم يكن هناك توافق بيننه والمسؤولين عن الملف الرياضي، داخل النادي.

    لكن إذا نظرنا إلى الوضع الحالي؛ سنجد أن من تعاقد مع إيراولا في ليفربول، هو المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز.

    هيوز هو نفس الشخص الذي تعاقد مع إيراولا، لتولي القيادة الفنية لفريق بورنموث الأول لكرة لقدم صيف 2023؛ عندما كان يتولى منصب المدير التقني في هذا النادي الإنجليزي.

    أي أن هيوز مؤمن تمامًا بقدرات إيراولا؛ وسيحاول توفير كل سُبل النجاح له في ليفربول، وحل أي عوائق تقف أمامه.

  • الهلال وباريس.. ثنائي قد يدفع ثمن صفقة أندوني إيراولا وليفربول

    أخيرًا.. لابد من التأكيد على أن تعيين الإسباني أندوني إيراولا، على رأس القيادة الفنية للعملاق الإنجليزي ليفربول؛ ربما يوجّه ضربات لعددٍ من الأندية الأخرى، بشكلٍ غير مباشر.

    مثلًا.. عملاق الرياض الهلال كان يريد التعاقد مع ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول؛ لتولي نفس المنصب، مع زعيم آسيا والسعودية.

    وشهدت الأيام الماضية خلافات أساسًا، بسبب اشتراط هيوز القدوم للهلال في سبتمبر 2026؛ إذ أعطى موافقته النهائية، لإتمام الصفقة.

    ومن الواضح أن هيوز لا يريد أن يرحل عن ليفربول، إلا بعد أن يُلبي كافة متطلبات إيراولا، ويوفر له سُبل النجاح.

    لكن حسب المؤشرات الحالية، يبدو أنه بعد إتمام صفقة إيراولا رسميًا؛ سيستكمل هيوز عمله مع الريدز، بدلًا من الرحيل إلى الهلال في شهر سبتمبر القادم.

    أيضًا.. نجاح إيراولا مع ليفربول قد يكون مضمونًا، إذا تم توفير أجنحة من الطراز العالي له؛ وذلك نظرًا لأسلوب لعبه، الذي يعتد على الآتي:

    * أولًا: الضغط المتقدم والعالي على الخصم.

    * ثانيًا: محاولة تدوير الكرة ثم فتح اللعب على الأطراف.

    * ثالثًا: تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق أيضًا.

    وهذا قد يكون السبب الرئيس في الأخبار المفاجئة، التي ظهرت مساء يوم الخميس؛ بشأن دخول العملاق الإنجليزي في مفاوضات قوية، لحسم صفقة الجناح الإيفواري يان ديوماندي.

    ديوماندي ذلك الجناح الذي يجمع بين السرعة والمهارة، قيل في اليومين الماضيين إنه قريب من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ إلا أن دخول ليفربول في الصفقة، قد يغيّر كافة المعطيات.

    وليس أمامنا الآن سوى مراقبة سوق الانتقالات الصيفية لليفربول؛ حيث قد يشهد حراكًا كبيرًا للغاية بين القادمين والراحلين، بعد حسم صفقة أندوني إيراولا رسميًا.