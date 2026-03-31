أندر محركات الأرض في مرآب المدمر.. هالاند يضيف وحشًا جديدًا لسياراته!





تعد سيارة مرسيدس مايباخ من الفئة إس بإصدار فيرجيل أبلوه هي الجوهرة الجديدة التي لفتت الأنظار مؤخرًا.

دفع اللاعب نحو 460 ألف يورو للحصول على هذه النسخة التي تم إنتاج 150 وحدة منها فقط على مستوى العالم.

تمثل هذه السيارة تعاونًا إبداعيًا بين العلامة الألمانية والمصمم الراحل فيرجيل أبلوه حيث تتميز بطلاء خارجي فريد يدمج بين الأسود الرملي واللامع.

تعتمد السيارة على محرك جبار يضم 12 أسطوانة وتوفر رفاهية لا تضاهى من الداخل بمقاعد مكسوة بأجود أنواع الجلود الطبيعية وتحمل توقيع المصمم في مواضع بارزة داخل المقصورة مما يجعلها استثمارًا ماليًا وفنيًا في آن واحد.



