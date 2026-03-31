أندر محركات الأرض في مرآب المدمر.. هالاند يضيف وحشًا جديدًا لسياراته!

ضجت الأوساط الرياضية والصحفية العالمية بخبر جديد كشفت عنه صحيفة ذا صن البريطانية حول الثروة الميكانيكية التي يمتلكها النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأفاد التقرير أن اللاعب الشاب الذي يتقاضى راتبًا فلكيًا قرر توجيه استثماراته نحو عالم المحركات النادرة ليرفع إجمالي قيمة أسطوله الخاص إلى ما يتجاوز 10 ملايين يورو.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة الهداف التاريخي في اقتناء نسخ محدودة الإصدار لا تتوفر إلا لصفوة المشاهير والجامعين حول العالم مما يجعل مرآبه الخاص متحفًا حقيقيًا للسرعة والفخامة المطلقة في قلب إنجلترا.