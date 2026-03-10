Rodrigo Coca/Corinthians
أندريه يكسر صمته بشأن فشل انتقاله إلى ميلان بعد أن ألغى كورينثيانز الصفقة وطالب برسوم انتقال أكبر من النادي الإيطالي
أندريه يتحدث عن فشل الصفقة
تعرضت صفقة انتقال النجم البرازيلي أندريه إلى ميلان، التي كانت موضع ترقب كبير، لعقبة كبيرة بعد أن قرر نادي كورينثيانز بشكل مفاجئ إلغاء الصفقة. على الرغم من أن الناديين كانا قد توصلا إلى اتفاق على صفقة بقيمة 17 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي البرازيلي واجهت ضغوطًا داخلية هائلة للاحتفاظ بأحد أهم لاعبيها. هذا التغيير المفاجئ في الموقف أثار غضب إدارة الروسونيري، التي كانت تعتقد أنها نجحت في إتمام واحدة من أكثر المفاوضات تعقيدًا في فترة الانتقالات.
وكسر صمته بشأن هذه القصة، وحاول اللاعب الشاب، الذي لا يزال متعاقدًا حتى ديسمبر 2029، الحفاظ على موقفه الاحترافي مع الاعتراف بجاذبية النادي الفائز بسبع مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث الشاب مباشرة عن مستقبله، قائلاً: "أنا هادئ جدًا. تركيزي منصب بنسبة 100٪ هنا في كورينثيانز. إذا انتقلت إلى ميلان، فسأعيش حلمًا، لكنني أعيشه هنا أيضًا. اللعب لكورينثيانز هو حلم راودني منذ طفولتي، لا سيما كلاعب محترف".
ممفيس ديباي يدافع عن زميله في الفريق
انهار الاتفاق في المقام الأول عندما رفض رئيس نادي كورينثيانز، أوسمار ستابيل، تحت ضغط المشجعين واللاعبين، إعطاء الضوء الأخضر النهائي لصفقة بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات. وتصاعدت ردود الفعل السلبية عندما دافع نجم مانشستر يونايتد السابق، ممفيس ديباي، عن زميله البالغ من العمر 19 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد المهاجم الهولندي إمكانية بيع لاعب الوسط الموهوب بالقيمة المقترحة، وحث النادي على عدم اتخاذ قرارات متسرعة لأسباب مالية بحتة.
وقد فاجأت هذه التدخلات البارزة الشاب الواعد، الذي أعرب عن امتنانه الكبير لزميله المخضرم. وعلق أندريه على المنشور الداعم قائلاً: "لم أره حتى. وصلت إلى التدريب وكان الجميع يتحدثون عنه. عندما رأيته، شعرت بسعادة غامرة. بالنسبة لممفيس، بالنظر إلى مكانته كلاعب وعظمته، أن يقول ذلك عني... لا يسعني إلا أن أشكره".
المعارضة الإدارية توقف الخطوة
بالإضافة إلى الدعم داخل غرفة الملابس، واجهت عملية الانتقال مقاومة شديدة من قبل الجهاز الفني. كان مدرب كورينثيانز دوريفال جونيور مصراً تماماً على عدم إضعاف فريقه في منتصف الموسم، مما أجبر إدارة النادي على إعادة النظر في القيمة طويلة الأمد لنجمها الصاعد بدلاً من المكاسب المالية الفورية. قاد المدرب الضغط الداخلي، بحجة أن لاعباً من هذا المستوى الرفيع، الذي خاض بالفعل 24 مباراة احترافية وسجل أربعة أهداف، يستحق قيمة أكبر بكثير في سوق الانتقالات.
عارض المدرب المخضرم بشدة بيع اللاعب في منتصف الموسم، وأعرب عن رأيه بوضوح لإدارة النادي. وقال المدرب: "لقد أعربت عن رأيي للرئيس، وهو يعرفه بالفعل. على النادي أن يقرر ما إذا كان يريد عائدًا فنيًا أم ماليًا فقط. بالنسبة للاعب من هذا المستوى، فإن امتلاكه هذه القيمة مع قلة عدد المباريات التي لعبها يعني أنه يستحق أكثر بكثير في السوق. لا أريد أن أفقد أي لاعب خلال الموسم".
التهديدات القانونية واستراتيجية ميلان
ونتيجة لذلك، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا لأن ميلان يعتقد أنه يمتلك بالفعل اتفاقًا أوليًا ملزمًا. وتشير التقارير إلى أن النادي الإيطالي العملاق يمتلك وثائق رسمية موقعة من قبل القسم القانوني في كورينثيانز. وإذا استمر النادي البرازيلي في عرقلة الصفقة، فإن النادي الإيطالي مستعد تمامًا لرفع القضية إلى الفيفا. وفي حين أن إجبار النادي البرازيلي على إتمام الصفقة يبدو أمرًا مستبعدًا للغاية، فإن ميلان قد يطالب بتعويض مالي كبير عن ما يعتبره خرقًا للعقد.
