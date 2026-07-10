خطة أنجي بوستيكوجلو: النصر يتفق مع "بديل مارسيلو بروزفيتش".. وسيماو كوتينيو يعرقل رحيل جون دوران

وأخيرًا.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن مستجدات "إعارة" عملاق الرياض النصر، النجم الكولومبي جون دوران إلى نادي جلطة سراي التركي، في صيف العام الحالي.
وأعلن الموقع عرقلة سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، انتقال دوران إلى جلطة سراي؛ وذلك بسبب رغبة النادي التركي في تحمل العالمي، جزءًا كبيرًا من راتب اللاعب.
ولفت الموقع إلى أن سيماو، يرى أن هذا الأمر سيُمثّل إرهاقًا لخزينة النصر؛ في وقت يبحث فيه النادي السعودي عن توفير المصاريف، في الفترة القادمة.
ومن الممكن أن تتغير الأمور في الساعات القادمة؛ إذا حسن جلطة سراي من عرضه المقدم للنصر، من أجل ضم دوران.ء