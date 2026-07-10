خطة أنجي بوستيكوجلو: النصر يتفق مع "بديل مارسيلو بروزفيتش".. وسيماو كوتينيو يعرقل رحيل جون دوران

وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن تحديد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لعملاق الرياض النصر، اسمين أجنبيين في خط الوسط؛ لخلافة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي انتهى عقده في 30 يونيو 2026 رسميًا.

الموقع أوضح أن النصر تواصل مع أحد هذين الاسمين - دون الكشف عن هويته -؛ حيث أبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

وأشار الموقع إلى أن النصر، ينتظر الموافقات الرسمية على الصفقة؛ من أجل إتمامها بشكلٍ رسمي، وإنهاء صداع خط الوسط.



