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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | سيفقد وظيفته بسبب رونالدو؟ بوستيكوجلو مهدد بمغادرة النصر وهذا المدرب هو الأقرب لخلافته!

النصر
أنجي بوستيكوجلو
انتقالات
دوري روشن السعودي
البرتغال
روبرتو مارتينيز
كريستيانو رونالدو

"هناك مشكلة لا يمكن لأي مدرب حلها في النصر!"

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على الرغم من توليه منصب المدير الفني للنصر في صيف العام الحالي 2026، إلا أن الشكوك بدأت تظهر بالفعل على مستقبل المدرب أنجي بوستيكوجلو مع العالمي.

صاحب الـ61 سنة وصل إلى الفريق السعودي خلفًا للمدرب جورج جيسوس، والذي توج مع الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، ويبدو أن مسيرة الأول لن تطول كثيرًا وفقًا لبعض التكهنات.

النصر يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بـ16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، ومع ذلك مكانه ليس مضمونًا على رأس القيادة الفنية للفريق.

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  • ما هي القصة؟

    الإعلامي متعب الهزاع، تحدث عبر برنامج نادينا قائلًا:"مستقبل بوستيكوجلو على المحك، ولا أستبعد وصول الإسباني روبرتو مارتينيز كمدرب للنصر لو تمت إقالته خلال الفترة القادمة".

    وأضاف:"علاقة مارتينيز جيدة للغاية مع كريستيانو رونالدو، واسمه سبق أن تم طرحه أكثر من مرة داخل نادي النصر".

    وتابع:"ما أقوله يعتمد على رؤية للأحداث الأخيرة، مارتينيز علاقته قوية للغاية برونالدو، ولو صحت الأنباء حول وجود أي اتفاق سعودي مع مارتينيز، فخطوته القادمة ستكون النصر دون أدنى شك".

  • Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

    مرحلة خطيرة

    وفي سياق متصل، قال الهزاع عن بداية بوستيكوجلو مع النصر:"المرحلة القادمة ستكون خطيرة، الجميع يترقب سواء المسؤولين في النصر أو الجماهير، لا يمكن إنكار العمل الذي قام به ببداية الموسم والظروف، ولكن عليه مراجعة حساباته".

    وأوضح:"عليه متابعة ما يقدمه جواو فيليكس مع البرتغال، ومراجعة مركزه مع النصر هو وأنجيلو حتى تتحسن الأوضاع داخل الفريق".



  • العنقري يرفض التقليل من بوستيكوجلو

    وأما بالنسبة للإعلامي إبراهيم العنقري، فقد قال خلال ظهوره ببرنامج "روتانا سبورت مع وليد":" مارتينيز مدرب جيد وسيفيد النصر، بوستيكوجلو لم يقصر حتى الآن في وظيفته مع النصر".

    واستكمل حديثه:"علينا النظر إلى ما حدث مع جورج جيسوس مع البرتغال، عندما أخبر كريستيانو رونالدو بأنه لا يستطيع لعب مباراة كاملة، وأنه أصبح نقطة ضعف عندما تكون الكرة مع الفريق المنافس، حيث يقف في مكانه عند فقدانها".

    وانتقد رونالدو قائلًا:"من النصر أن يكون النصر فريقًا قويًا في وجود رونالدو، لأنه لا يؤدي الدور الهجومي مع توافق خطوط المقدمة، لذلك هناك مشكلة على أرض الملعب لا يستطيع أي مدرب التعامل معها".



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    مارتينيز وحقيقة تدريبه للسعودية

    الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".

    وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".

    وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".

    من جانبه، نفى الاتحاد السعودي بشكل قاطع ما تردد، مؤكدًا استمرار دونيس في منصبه، مضيفًا: "لا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني".

    وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "ندعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تجري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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