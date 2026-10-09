فيديو | سيفقد وظيفته بسبب رونالدو؟ بوستيكوجلو مهدد بمغادرة النصر وهذا المدرب هو الأقرب لخلافته!

على الرغم من توليه منصب المدير الفني للنصر في صيف العام الحالي 2026، إلا أن الشكوك بدأت تظهر بالفعل على مستقبل المدرب أنجي بوستيكوجلو مع العالمي.

صاحب الـ61 سنة وصل إلى الفريق السعودي خلفًا للمدرب جورج جيسوس، والذي توج مع الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، ويبدو أن مسيرة الأول لن تطول كثيرًا وفقًا لبعض التكهنات.

النصر يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بـ16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، ومع ذلك مكانه ليس مضمونًا على رأس القيادة الفنية للفريق.



