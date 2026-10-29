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Cristiano Ronaldo Joao Felix Ange Postecoglou Nassr (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

مباراة من زمن "الحواري": أنجي بوستيكوجلو المدرب الصامت ضد الخلود.. وحياة النصر ستكون صعبة بعدك يا جواو فيليكس!

فقرات ومقالات
النصر
جواو فيليكس
أنجي بوستيكوجلو
النصر ضد الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي

النصر جيد لكن مع علامات استفهام متكررة..

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الخليج

الخليج

"هل تسمعون عن مباريات الحواري؟!"؛ هناك قد تجدون الكثير من المواهب ذات المهارات الفردية الرائعة، لكن مع قليل من التكتيك.

هذا ما عشناه في الـ90 دقيقة من مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

في هذه المباراة، شعرنا أن هناك عشوائية تكتيكية كبيرة من الفريقين، في كثير من الدقائق؛ رغم أنها كانت مثيرة للغاية بصفة عامة، وانتهت بفوز النصر (5-3).

النصر سجل خماسيته؛ بواسطة كل من "البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو (هاتريك)"، في الدقائق 24 و38 و66 و72 و81.

أما الخلود؛ فأحرز أهدافه الثلاثة عن طريق الكاميروني أنطوان لويك إيسومبا والفرنسي جوليان دومينيجيز "ثنائية"، في الدقائق 16 و45+2 و90+4.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 28، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 12، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على الخلود..

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  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جواو فيليكس.. كيف ستكون الحياة بعدك في النصر؟

    مباراة بعد أخرى؛ يجعلنا النجم البرتغالي جواو فيليكس نتساءل: "كيف ستكون الحياة بعدك في عملاق الرياض النصر؟!".

    نعم عزيزي القارئ؛ فيليكس ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو 2027، وسط غموض بشأن مستقبله.

    وهذا الغموض في مستقبل فيليكس، أساسه أمران في غاية التعقيد؛ هما:

    * أولًا: رغبة اللاعب في العودة إلى الملاعب الأوروبية.

    * ثانيًا: معاناة النصر من أزمة "الرقابة المالية"؛ التي قد تضع قيودًا على التعاقدات وتجديد العقود الضخمة.

    المهم.. فيليكس واصل إبداعاته بقميص النصر؛ وهذه المرة من بوابة مواجهة نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    إبداعات النجم البرتغالي؛ تمثّلت في المهارات الفردية والتحركات الرائعة فوق أرضية الملعب، إلى جانب الربط الجيد للغاية مع زملائه.

    وكلّل فيليكس تلك الإبداعات؛ بصناعة 4 أهداف "أسيست" في مواجهة الخلود؛ ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يفعل ذلك، بعد كلٍّ من:

    * المغربي يوسف القديوي: عام 2011 مع نادي الوحدة.

    * الفرنسي موسى ديابي: عام 2024 مع نادي الاتحاد.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    'نصر بوستيكوجلو" بين الحلول الفردية والعشوائية

    بعيدًا عن النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ مواجهة نادي الخلود في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، أثبتت لنا حقيقة مهمة عن عملاق الرياض النصر بقيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

    هذه الحقيقة عن "نصر بوستيكوجلو"؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين مهمتين عزيزي القارئ، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على الحلول الهجومية الفردية.

    * ثانيًا: الضغط العشوائي على الخصم.

    وبالنسبة للنقطة الأولى؛ نستطيع القول.. نعم، النصر يسجل الكثير من الأهداف في مبارياته، ولكن أغلبها يأتي من الحلول والمهارات الفردية.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فأحيانًا نشعر أن كل لاعب يتصرف بمزاجه الخاص في التعامل مع الخصم، دون وجود شكل منظم لعملية الضغط.

    ذلك يخلق مساحات واسعة في وسط الملعب ودفاعات الفريق النصراوي؛ يستغلها الخصوم لتسجيل الأهداف، وتعقيد المباريات على زملاء فيليكس.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لقطة متكررة من الخلود دون تدخل من أنجي بوستيكوجلو!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث عن لقطة متكررة في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذه اللقطة المتكررة التي نقصدها؛ هي الانطلاقات الهجومية للخلود من خلف ظهيري النصر، دون تدخل تكتيكي واضح من المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

    وخطورة الخلود كلها جاءت بهذا الشكل؛ في الوقت الذي كنا نشاهد فيه بوستيكوجلو يقف على الخط، دون تفاعل واضح.

    نعم عزيزي القارئ؛ بوستيكوجلو في كثير من الأحيان، يظهر وكأنه مصاب بالإحباط، أو كأنه ليس الشخص الذي يقود الفريق حتى.

    * أرقام النصر مع أنجي بوستيكوجلو:

    - مباريات: 14.

    - فوز: 11.

    - تعادل: 1.

    - هزيمة: 2.

    - أهداف مسجلة: 35.

    - أهداف مستقبلة: 17.

    وتخيّل أن مدربًا فاز بـ11 مباراة من أصل 14؛ ولكننا نشعر بإحباطه في كثير من الأحيان، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة داخل النصر.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. النصر يحتاج إلى أمرين للتحسُن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هي أن عملاق الرياض النصر يحقق الانتصارات في معظم مبارياته، لكنه يعاني خللًا فنيًا وتكتيكيًا واضحًا.

    هذا الخلل النصراوي يمكن إصلاحه بأمرين اثنين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحسين جودة الفريق ببعض الصفقات، في خط الوسط ومركزي الظهيرين.

    * ثانيًا: تدخلات تكتيكية وفنية من المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

    والنقطة الأولى قد تكون صعبة، بسبب أزمة "الرقابة المالية" المفروضة على النادي؛ لذا.. هنا يظهر ما إذا كان المدرب كبيرًا أم لا.

    المدربون الكبار يجيدون التعامل مع الظروف الصعبة، وإيجاد الحلول الفنية والتكتيكية؛ خاصة عندما لا يكون الفريق سيئًا بالدرجة التي يجري تصويره بها للجماهير، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    مثلًا.. النصر يحتاج إلى صفقات، نعم، ولكنه إذا امتلك مدربًا بإمكانات عالية، فسيحقق الكثير بهذا الفريق؛ الذي يمتلك جودة عالية أيضًا، خاصة في الخط الهجومي.

المباريات التالية
باختاكور

باختاكور

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

النصر

النصر

الخلود

الخلود

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الخليج

الخليج