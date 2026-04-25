معتز الجمال

أنجيه وباريس سان جيرمان | التتويج بالدوري الفرنسي مسألة وقت.. وإنريكي يعطي كومباني درسا في المداورة!

بأقل مجهود وبمداورة ذكية من لويس إنريكي، عاد باريس سان جيرمان بانتصار ثمين وثلاث نقاط غالية من ملعب "ستاد ريموند كوبا"، بعد فوزه العريض على مضيفه أنجيه بنتيجة (3-0) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

نجح الفريق الباريسي في حسم الأمور مبكراً بفضل فاعلية عناصره الشابة، حيث افتتح الكوري الجنوبي كانج إن لي التسجيل (د 7)، وتبعه سيني مايوولو (د 39)، قبل أن يختتم لوكاس بيرالدو الثلاثية (د 52).

بهذا الفوز، رفع باريس رصيده إلى 69 نقطة، ليوسع الفارق مع وصيفه لانس إلى 6 نقاط كاملة مع متبقي 4 جولات فقط، ليضع يداً واحدة على درع الدوري قبل التفرغ التام للحلم الأوروبي.

  • مكاسب هائلة ومداورة "ناجحة"

    خرج لويس إنريكي من ليلة "ريموند كوبا" بسلة غنائم تكتيكية وبدنية تجعل فريقه في وضعية مثالية؛ حيث تمثل المكسب الأبرز في النجاح المطلق لسياسة المداورة بإراحة نجوم الصف الأول تماماً، وفي مقدمتهم ديمبيلي، كفاراتسخيليا، وماركينيوس، ودوي.

    كما اطمأن المدرب الإسباني على عمق تشكيلته وجاهزية البدلاء الذين لم يكتفوا بسد الفراغ، بل كانوا أصحاب الكلمة العليا. والمثير للإعجاب كان إدارة "ميزان الدقائق"، إذ خرج الفريق بالنقاط الثلاث دون إرهاق أي من عناصره الأساسية باستثناء الحارس سافونوف والمدافع ويليام باتشو اللذين خاضا اللقاء كاملاً، بينما تم توزيع المجهود على البقية بنظام "الشفتات" لضمان بقائهم في ريتم المباريات دون استنزاف.

    ونجح إنريكي فيما فشل فيه خصمه القادم فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، الذي اضطر لاستنزاف نجومه (كين، موسيالا، أوليز) لإنقاذ ريمونتادا شاقة أمام ماينتس بعد تأخره بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الألماني.

  • عندما تبتسم "السنتيمترات" للبطل

    اتسم اللقاء بتباين رقمي حاد عكس رغبة باريس في الحسم المبكر ثم تفعيل وضع "حفظ الطاقة". في الشوط الأول، قدم الفريق حصة تدريبية في الاستحواذ بنسبة مرعبة بلغت 82%، وترجم سيطرته المطلقة بـ 503 تمريرات دقيقة وصناعة 4 فرص محققة للتسجيل. إلا أن "هدايا القدر" لعبت دورها حين ألغت تقنية الفيديو هدفاً مفاجئاً لأنجيه بداعي تسلل بسنتيمترات قليلة بعد نحو 20 دقيقة من صافرة البداية؛ وهو الهدف الذي كان سيمنح أصحاب الأرض تعادلاً غير مستحق من أول وصول. هذا المنعطف كان "صافرة إنذار" استوعبها رفاق كانج إن لي بسرعة، فبدلاً من تعقد الحسابات، انقض باريس وسجل الثاني فوراً ليجهز على خصم لم يسدد كرة واحدة على المرمى طوال الشوط الأول.

    أما في الشوط الثاني، فقد تعمد إنريكي خفض الرتم بوضوح؛ حيث تراجع الاستحواذ إلى 58% وانخفض عدد التمريرات إلى 312 تمريرة، مع إجراء تبديلات هيكلية لسحب حكيمي وهيرنانديز ورويز. ورغم أن باريس استمر في المحاولات وسدد 9 كرات في هذا الشوط، إلا أن جودة الفرص المحققة انخفضت من 4 إلى فرصة واحدة فقط.

    في المقابل، استغل أنجيه التراخي الباريسي ليتحرر هجومياً ويسدد 5 كرات في الشوط الثاني (بعد صفر تسديدات في الأول)، لكن يقظة سافونوف وصلابة باتشو حافظت على نظافة الشباك قبل موقعة البايرن المصيرية.

    لوكاس بيرالدو.. ابتكار إنريكي الرابح

    لم يكن تألق لوكاس بيرالدو في مواجهة أنجيه وليد الصدفة، بل كان تتويجاً لـ "طوق النجاة" التكتيكي الذي منحه إياه لويس إنريكي. النجم البرازيلي عانى الأمرين طوال الموسم في مركزه الأصلي كقلب دفاع، حيث ظل فترات طويلة حبيساً لمقاعد البدلاء، لدرجة تهميشه التام في دوري أبطال أوروبا الذي لم يشارك فيه طوال الموسم سوى لـ 9 دقائق فقط أمام ليفربول! وإجمالاً، اكتفى بيرالدو بالظهور في 18 مباراة بمختلف المسابقات (1310 دقائق) قبل هذه الجولة.

    ولكن منذ أن قرر إنريكي تحويله للعب كلاعب ارتكاز (Pivot) في الجولات الأخيرة، وُلد بيرالدو من جديد. وأمام أنجيه، قدم مباراة للتاريخ؛ فخلال 90 دقيقة، لم يكتفِ بتسجيل هدف وصناعة آخر، بل كان المحرك الأول للفريق بلمسه الكرة 81 مرة، وصناعته لـ 3 فرص محققة، مع 6 تمريرات مفتاحية. دقة تمريراته بلغت 94%، محققاً نسبة نجاح 100% داخل نصف ملعبه. دفاعياً، شتت 3 كرات خطيرة ولم ينجح أي لاعب في مراوغته، ليحصد لقب "أفضل لاعب في المباراة" عن جدارة، ويتحول من خيار دفاعي مستبعد إلى حل تكتيكي ذهبي لضبط إيقاع اللعب.

    خيبة راموس وموعد ناري في "أليانز أرينا"

    على نقيض الأفراح الباريسية، كان المهاجم جونزالو راموس هو "النقطة السوداء" الوحيدة؛ إذ فشل في استغلال فرصة مشاركته أساسياً وظهر كـ "شبح" طوال 74 دقيقة، لمس فيها الكرة 38 مرة فقط وفقد الاستحواذ في 9 مناسبات، قبل أن يغادر مطروداً بالبطاقة الحمراء.

    هذا السقوط في اختبار الثقة يزيد من علامات الاستفهام حول مستواه هذا الموسم (12 هدفاً في 40 مباراة). خيبة راموس تأتي في وقت يتأهب فيه باريس لصدام "ناري" الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونخ، الذي بعث برسالة رعب برباعيته في مرمى ماينتس وجاهزية ترسانته الهجومية بقيادة أوليز وكين، ليصبح التساؤل: هل يصمد إنريكي ونجومه من أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إعصار بايرن الذي لا يرحم؟

