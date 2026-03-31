"أنت لست نيمار!" - فينيسيوس جونيور يتلقى تحذيرًا قاسيًا بشأن قميص البرازيل رقم 10
الظل الثقيل لأسطورة
على الرغم من تألقه كأحد أخطر المهاجمين على مستوى الأندية مع ريال مدريد، إلا أن فينيسيوس عانى من صعوبة في تكرار هذا الأداء المتفجر مع المنتخب البرازيلي. منذ ظهوره الدولي الأول في سبتمبر 2019، سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ثمانية أهداف فقط وقدم سبع تمريرات حاسمة في 46 مباراة - وهو سجل أثار جدلاً حادًا في وطنه. خلال مباراة ودية أقيمت مؤخرًا ضد فرنسا، ارتدى الجناح القميص رقم 10 المرموق، لكن عدم قدرته على التأثير في المباراة بنفس الطريقة التي كان يؤثر بها نيمار الغائب أدى إلى ادعاءات بأن العبء التكتيكي والنفسي أكبر من أن يتحمله.
التخلص من الوزن
في حديثه مع قناة ESPN البرازيلية خلال برنامج "Resenha da Rodada"، أكد المدافع البرازيلي السابق فابيو لوتشيانو أن المنتخب البرازيلييجب أن يتوقف عن التعامل مع فينيسيوس باعتباره الخلف المباشر لنيمار في دور صانع الألعاب، وذلك لتمكينه من استعادة أفضل مستوياته. ويرى لوتشيانو أن النظام التكتيكي الحالي غالبًا ما يترك الجناح معزولًا ومثقلًا بالأعباء مقارنة بنظام الدعم الذي يتمتع به في مدريد.
وقال لوتشيانو: "أعتقد أن المنتخب الوطني لا يستطيع أن يضعه في المواقف التي يمر بها في ريال مدريد في المواقف الفردية. البرازيل تمرر الكرة مثل أي فريق آخر، ولكن عندما تصل الكرة إلى فيني، هناك الكثير من اللاعبين يراقبونه. هذه هي المشكلة التكتيكية. الأمر الآخر هو أنه، للأسف، عندما لا يكون نيمار موجودًا، يعتقد أنه يجب أن يكون نيمار. أعتقد أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه، وهو بحاجة إلى التخلص من هذا العبء، والمنتخب بحاجة إلى التخلص من هذا العبء، وإخباره "أنت لست نيمار"، "لن تحل هذه المشكلة بمفردك"، "سنساعدك".
تباين تكتيكي
هناك إجماع متزايد على أن فينيسيوس ضحية لخاطئ في تحديد دوره التكتيكي، مع اقتراحات بأنه ينبغي عليه العودة إلى الأرقام التي كان يرتديها سابقًا للتخلص من عبء دور صانع الألعاب.
وفي معرض حديثه عن عبء القميص رقم 10 على الجناح، قال لوتشيانو: "غضبت حقًا عندما رأيت فينيسوس يرتدي القميص رقم 10. أعتقد أنه لا يمكنه اللعب بالرقم 10؛ من غير المتصور أن يلعب فيني بالرقم 10 مع المنتخب الوطني لأننا سنستمر في مقارنته بالآخرين. إنه ليس رقم 10؛ إنه جناح، وليس لاعب وسط، وليس عبقريًا، وليس ذكيًا، بل يتميز بالسرعة والمراوغة.
"فيني ليس نيمار؛ ليس عليه أن يتحمل مسؤولية كونه نجم المنتخب الوطني. إنه جزء من مجموعة. عندما تعمل المجموعة، سيقدم أداءً جيدًا. إذا كان بإمكاني تقديم نصيحة واحدة لفيني، فهي ألا يختار الرقم 10."
اختبار حاسم في فلوريدا
تخوض البرازيل مباراة ودية صعبة ضد كرواتيا في أورلاندو يوم الأربعاء، 1 أبريل، حيث ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان فينيسيوس سيحتفظ بالقميص رقم 10 ويكسر جفافه التهديفي على الصعيد الدولي. وبعد أن فشل في تسجيل أي هدف في آخر أربع مباريات خاضها، لم يسجل الجناح أي هدف مع «السيليساو» منذ الفوز الودي 5-0 على كوريا الجنوبية في أكتوبر من العام الماضي، مما يضع كارلو أنشيلوتي أمام تحدٍ تكتيكي كبير لإطلاق العنان لمهاجمه النجم.