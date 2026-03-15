"أنت لا تملك أي حس سليم" - إيغور تودور في مقابلة حادة بعد تعادل توتنهام بصعوبة أمام ليفربول

ولم يتوقف المدرب المؤقت عند هذا الحد، بل اتهم وسائل الإعلام بتوجيه أسئلة متكررة وعديمة الجدوى على الرغم من أهمية الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل توتنهام حالياً المركز الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنغهام فورست ووست هام، ومع ذلك رأى تودور أن التركيز كان يجب أن يظل منصباً بالكامل على الملعب بعد هذه النتيجة التي تحققت بصعوبة.

"تسألون المدرب عن موقفه. أنتم لا تملكون أي حس سليم"، صرخ تودور خلال البث المباشر. "جميع المدربين يقولون لكم دائمًا نفس الأشياء، لكنكم تصرون دائمًا. تقولون 'يا مدرب، عليك أن تجيب' لأنه ملزم بالحضور إلى المؤتمر الصحفي، وإلا لفضل البقاء في المنزل. أنتم تصرون دائمًا على طرح نفس الأسئلة".