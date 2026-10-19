هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

"أنت تسألني كل يوم".. مدرب ليفربول أندوني إيرولا يطالب بالاحترام لفيرتز!

أندوني إيراولا
فلوريان فيرتز
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

سارع مدرب ليفربول أندوني إيراولا إلى الدفاع عن لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتز البالغ من العمر 23 عامًا وسط تصاعد الانتقادات. وبرغم البداية البطيئة في الموسم الحالي، رد صانع الألعاب بشكل رائع عبر صناعة تسع فرص أمام برينتفورد، ما دفع مدربه إلى المطالبة بتغطية أكثر توازنًا لأداء الصفقة التي بلغت قيمتها 125 مليون يورو.

  • المعاناة تحت المجهر

    وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا، ردّ إيراولا على التركيز المكثّف على فيرتز. ويواجه اللاعب الدولي الألماني، الذي انضم إلى ليفربول في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى يونيو 2030، انتقادات حادة بعد فشله في التسجيل خلال تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، مقدّماً ثلاث تمريرات حاسمة.

    وبشكل عام، سجّل نجم باير ليفركوزن السابق سبعة أهداف وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 58 مباراة منذ وصوله إلى أنفيلد. وتبدو هذه الأرقام باهتة مقارنةً بمستوياته الاستثنائية السابقة، ما جعله تحت المجهر.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    الدفاع عن موهبة أثبتت نفسها

    قبل انتقاله إلى إنجلترا، استمتع لاعب الوسط بمسيرة رائعة في بلاده، حيث حقق ثنائية محلية إلى جانب حصوله على عدة جوائز كأفضل لاعب في الموسم. وعلى مدار 197 مباراة، سجّل 57 هدفًا وصنع 65 هدفًا.

    وفي دفاعه عن لاعبه، قال إيراولا: "أعتقد أنه قادم بعد مباراتين جيدتين للغاية. لقد لعب بشكل رائع للغاية أمام لاسك خارج أرضه، وفي اليوم الآخر أمام برينتفورد. لقد ساعد الفريق كثيرًا، في حالتي امتلاك الكرة وعدمها، وآمل أن نتمكن من الإبقاء عليه هناك، أليس كذلك؟"

  • الإشادة بمونيوز والمرونة التكتيكية

    وردًّا على الأسئلة المتواصلة، أضاف إيراولا: "أنتم تسألونني عنه كل يوم تقريبًا، ونحن نحلل كل ما يتعلق به وندققه بإفراط، لكن عندما يقدم أداءً جيدًا أيضًا، فمن الإنصاف أن نقول ذلك".

    كما أشاد المدرب الإسباني بفيكتور مونوز، الذي سجل في مرمى برينتفورد بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من صاحب القميص رقم سبعة. وأثبت مونوز، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن غير المألوف بالنسبة له، أن تعدد مهاراته أمر بالغ الأهمية. وأشار إيراولا: "فيكتور لاعب نعرفه جيدًا من ناحية الروح المعنوية، هو مستعد للمساعدة، يلعب في الجهة اليمنى واليسرى، وفي اليوم الآخر لعب كظهير أيمن".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    ماذا ينتظر ليفربول؟

    يملك ليفربول فرصة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف فياريال يوم الثلاثاء. يتعين على إيراولا أن يتعامل مع جدول مواعيد مرهق في ظل كتيبة منهكة، بعدما فقد خدمات كل من دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج بسبب الإصابة. وسيعتمد النادي بشكل كبير على صانع ألعابه النجم لاستعادة لمسته الاستثنائية.

المباريات التالية
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

20 أكتوبر 2026

فياريال

فياريال