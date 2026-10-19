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"أنت تسألني كل يوم".. مدرب ليفربول أندوني إيرولا يطالب بالاحترام لفيرتز!
المعاناة تحت المجهر
وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا، ردّ إيراولا على التركيز المكثّف على فيرتز. ويواجه اللاعب الدولي الألماني، الذي انضم إلى ليفربول في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى يونيو 2030، انتقادات حادة بعد فشله في التسجيل خلال تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، مقدّماً ثلاث تمريرات حاسمة.
وبشكل عام، سجّل نجم باير ليفركوزن السابق سبعة أهداف وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 58 مباراة منذ وصوله إلى أنفيلد. وتبدو هذه الأرقام باهتة مقارنةً بمستوياته الاستثنائية السابقة، ما جعله تحت المجهر.
- Getty Images Sport
الدفاع عن موهبة أثبتت نفسها
قبل انتقاله إلى إنجلترا، استمتع لاعب الوسط بمسيرة رائعة في بلاده، حيث حقق ثنائية محلية إلى جانب حصوله على عدة جوائز كأفضل لاعب في الموسم. وعلى مدار 197 مباراة، سجّل 57 هدفًا وصنع 65 هدفًا.
وفي دفاعه عن لاعبه، قال إيراولا: "أعتقد أنه قادم بعد مباراتين جيدتين للغاية. لقد لعب بشكل رائع للغاية أمام لاسك خارج أرضه، وفي اليوم الآخر أمام برينتفورد. لقد ساعد الفريق كثيرًا، في حالتي امتلاك الكرة وعدمها، وآمل أن نتمكن من الإبقاء عليه هناك، أليس كذلك؟"
الإشادة بمونيوز والمرونة التكتيكية
وردًّا على الأسئلة المتواصلة، أضاف إيراولا: "أنتم تسألونني عنه كل يوم تقريبًا، ونحن نحلل كل ما يتعلق به وندققه بإفراط، لكن عندما يقدم أداءً جيدًا أيضًا، فمن الإنصاف أن نقول ذلك".
كما أشاد المدرب الإسباني بفيكتور مونوز، الذي سجل في مرمى برينتفورد بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من صاحب القميص رقم سبعة. وأثبت مونوز، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن غير المألوف بالنسبة له، أن تعدد مهاراته أمر بالغ الأهمية. وأشار إيراولا: "فيكتور لاعب نعرفه جيدًا من ناحية الروح المعنوية، هو مستعد للمساعدة، يلعب في الجهة اليمنى واليسرى، وفي اليوم الآخر لعب كظهير أيمن".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر ليفربول؟
يملك ليفربول فرصة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف فياريال يوم الثلاثاء. يتعين على إيراولا أن يتعامل مع جدول مواعيد مرهق في ظل كتيبة منهكة، بعدما فقد خدمات كل من دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج بسبب الإصابة. وسيعتمد النادي بشكل كبير على صانع ألعابه النجم لاستعادة لمسته الاستثنائية.
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