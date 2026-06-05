لاعب مانشستر يونايتد السابق كاشفًا أسباب فشله بالدوري الإنجليزي: رونالدو نصحني بتوخي الحذرّ!

يقدم أنتوني مزيدًا من التفاصيل حول التحديات التي واجهها بعد وصوله إلى إنجلترا في صفقة انتقال حظيت بتغطية إعلامية واسعة. ورغم أنه أحدث تأثيرًا فوريًا، إلا أن التوقعات المحيطة بقيمة صفقة انتقاله وأدائه سرعان ما ازدادت حدة.
واعترف الجناح بأن الانتقادات أثرت على ثقته بنفسه وساهمت في قراره بمواصلة مسيرته في إسبانيا، حيث سجل الموسم الماضي 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 46 مباراة خاضها مع ريال بيتيس في جميع المسابقات.
وأوضح قائلاً: "الصحافة في إنجلترا قاسية بعض الشيء؛ كانت هناك أوقات شككت فيها بنفسي، لكن عائلتي ذكّرتني بأن لحظة سيئة واحدة لا تحدد قصتي". "لذلك كنت بحاجة للذهاب إلى إسبانيا لإعادة اكتشاف نفسي وأكون سعيداً. في الدوري الإنجليزي الممتاز، تكون الحدة شديدة في الهجوم والدفاع على حد سواء، لكن في إسبانيا هناك مساحة أكبر للمواقف الفردية".