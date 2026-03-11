Goal.com
أنتونين كينسكي ولوريس كاريوس وأسوأ أداء حراس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيبقى اسم أنتونين كينسكي خالدا في ذاكرة توتنهام ودوري أبطال أوروبا إلى الأبد. تم إشراك حارس مرمى توتنهام في التشكيلة الأساسية لمباراة الذهاب في دور الـ16 يوم الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، لكنه لم يستمر سوى 17 دقيقة بعد أن أهدى هدفين لفريق دييغو سيميوني في ما سيُعتبر أحد أسوأ أداءات حراس المرمى في تاريخ المسابقة الأوروبية الأبرز.

سيستمر التساؤل عما إذا كان إيغور تودور قد أخطأ في تكليف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بمهمة بهذه الأهمية، وعما إذا كان قراره باستبداله في ذلك الوقت صائبًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن أخطاء كينسكي كانت مكلفة بلا شك، إلا أنه لم يكن اللاعب الوحيد في توتنهام الذي فقد توازنه في تلك الليلة، حيث خسر توتنهام بنتيجة 5-2، مما زاد من سوء الأجواء المحيطة بالنادي المهدد بالهبوط.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن أداء كينسكي كان سيئًا للغاية، إلا أنه ليس أول حارس مرمى يتعرض للهزيمة على أكبر المسارح، حيث عانى العديد من الأسماء المعروفة من ليالي كابوسية في دوري أبطال أوروبا على مر السنين...

    جيجي دوناروما (ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، 2022)

    على الرغم من أنه لا شك في أن هناك أداءات أسوأ بشكل عام من قبل حراس المرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إلا أنه ربما لم يكن هناك خطأ واحد غير مسار المباراة - بل والمسابقة بأكملها - مثل خطأ جيجي دوناروما ضد ريال مدريد في دور الـ16 من موسم 2021-22.

    بعد فوزه في مباراة الذهاب على أرضه 1-0، وضع هدف كيليان مبابي في البرنابيو باريس سان جيرمان في موقع متميز لإقصاء ريال مدريد والحفاظ على آمال الفريق الفرنسي في الفوز بكأس أوروبا لأول مرة. ومع ذلك، مع بقاء 30 دقيقة على نهاية المباراة، انقلبت النتيجة رأسًا على عقب.

    دوناروما، الذي لا يشتهر بمهارته في التعامل مع الكرة، تباطأ في التخلص من الكرة عند خط التماس الخاص به، مما أدى إلى تعرضه لعرقلة من كريم بنزيمة. وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي مررها بدوره إلى بنزيمة ليسجل الهدف الأول في ما سيصبح ثلاثية حاسمة. ترك مبابي وليونيل ميسي ونيمار يلتئمون جراحهم بينما انطلق ريال مدريد في رحلة ملحمية للفوز باللقب، بقيادة بنزيمة الذي فاز في النهاية بجائزة الكرة الذهبية. لكن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا تردد دوناروما داخل منطقة الجزاء.

    جو هارت (مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ، 2013)

    تم استبعاد جو هارت بشكل لا يُنسى من قبل بيب جوارديولا فور وصوله إلى مانشستر سيتي في عام 2016، وربما كان لأداء الحارس ضد فريق بايرن ميونيخ الكتالوني قبل ثلاث سنوات دور في هذا القرار.

    لم يكن مانشستر سيتي القوة الأوروبية التي أصبح عليها الآن عندما استقبل بايرن ميونيخ في ملعب الاتحاد في مرحلة المجموعات، لكنه كان لا يزال يأمل في هزيمة العملاق الألماني على أرضه. لكن خطأين من هارت ساهموا في هزيمة فريق مانويل بيليغريني بنتيجة 3-1.

    تلقى هارت هدفين في قربه من القائم، الأول من تسديدة بعيدة المدى لفرانك ريبيري لم يستطع صدها بالرغم من لمسها بيده، والثاني من أريين روبن في بداية الشوط الثاني عندما كان بايرن مهددًا بتسجيل المزيد من الأهداف. في النهاية، سمع صيحات ساخرة من مشجعي مانشستر سيتي عندما تمكن هارت من صد تسديدة كانت متجهة مباشرة نحوه، وذلك بسبب سوء أدائه.

    لوكاس فابيانسكي (بورتو ضد أرسنال، 2010)

    قبل أن يصبح لوكاس فابيانسكي حارس مرمى موثوق به في وست هام، كان حارس مرمى شابًا واعدًا يقضي معظم وقته على مقاعد البدلاء في أرسنال. ولكن بعد إصابة الحارس الأساسي مانويل ألمونيا، تم استدعاء فابيانسكي للعب أساسيًا مع الغانرز في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد بورتو في 2010، وكانت النتائج كارثية.

    بدا فابيانسكي متوتراً حتى قبل أن يفقد توازنه في الدقيقة 11 ويصد بشكل غير مفهوم عرضية سيلفستر فاريلا في مرماه. نجح أرسنال في تسجيل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير عن طريق سول كامبل، لكن فابيانسكي ارتكب خطأً فادحاً مرة أخرى في بداية الشوط الثاني عندما التقط تمريرة خلفية من كامبل ليتسبب في ركلة حرة غير مباشرة.

    وبعد أن أصيب بالحيرة بشكل واضح، فوجئ الحارس وهو يحاول تنظيم دفاعه عندما نفذ بورتو الركلة الثابتة بسرعة، مما سمح لراداميل فالكاو بتسديد الكرة في المرمى الخالي وتأمين فوز الفريق البرتغالي 2-1.

    أندريه أونانا (بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد، 2023)

    اتخذ مانشستر يونايتد قرارًا شجاعًا بالتخلي عن حارس المرمى الأول منذ فترة طويلة ديفيد دي خيا خلال صيف 2023، واستبداله بأندريه أونانا، الذي وصل من إنتر مقابل 43.8 مليون جنيه إسترليني بعد أن لعب سابقًا تحت قيادة إريك تين هاج في أياكس. ومع ذلك، كان مصير الكاميروني الدولي في أولد ترافورد كارثيًا خلال المباراة الأولى للريد ديفلز في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

    كان مانشستر يونايتد يواجه مهمة صعبة بالفعل ببدء حملته الأوروبية على أرض بايرن ميونيخ، وتأخر في النتيجة عندما سمح أونانا لتسديدة ليروي ساني الضعيفة بالمرور من تحت جسده لتسجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز عملاق الدوري الألماني 4-3.

    "خسر الفريق بسبب هذا الخطأ"، اعترف أونانا لـ TNT Sports بعد المباراة. "عليّ أن أتعلم وأكون قوياً وأمضي قدماً، على الرغم من أن الوضع ليس سهلاً... الطريقة التي لعبت بها اليوم كانت واحدة من أسوأ مبارياتي".

    لسوء حظ أونانا، ربما لم تكن هذه أسوأ مباراة له في مرحلة المجموعات...

    أندريه أونانا (غالطة سراي ضد مانشستر يونايتد، 2023)

    تبع أونانا خطأه أمام بايرن ميونيخ بخطأآخر أمام غلطة سراي في الجولة الثانية، حيث أدى تمريره السيئة من الخلف إلى طرد كاسيميرو خلال الخسارة 3-2 في أولد ترافورد. استعاد توازنه بعد بضعة أسابيع، حيث أنقذ ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة ضد كوبنهاغن ليحافظ على الفوز 1-0، لكن هزيمة مانشستر يونايتد اللاحقة في الدنمارك تركت آماله في التأهل معلقة بخيط رفيع قبل رحلته إلى اسطنبول في أواخر نوفمبر.

    على الرغم من هذا الضغط، تقدم فريق تين هاج 2-0 في وقت مبكر ضد غلطة سراي، لكن أونانا أخطأ في التمركز مما سمح لحكيم زييك بتسجيل هدف من ركلة حرة. وسجل سكوت مكتوميناي الهدف الثالث بعد ذلك بوقت قصير، لكن كابوس أونانا لم ينته بعد، حيث فشل بشكل غير مفهوم في صد ركلة حرة ضعيفة أخرى من زييك، وسمح للكرة المنخفضة التي سددها المغربي بالدخول إلى مرماه على الرغم من قلة قوتها.

    في النهاية، تمكن غلطة سراي من تحقيق التعادل 3-3 بفضل أخطاء أونانا، وخرج مانشستر يونايتد من البطولة بعد أسبوعين عندما فشل في الفوز على بايرن ميونيخ في الجولة السادسة.

    لوريس كاريوس (ليفربول ضد ريال مدريد، 2018)

    ربما كان كينسكي قريبًا منه، لكن أداء لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 لا يزال المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بانهيار حراس المرمى على أكبر مسرح أوروبي. اتضح لاحقًا أن الألماني عانى من ارتجاج في المخ بعد اصطدامه بقائد ريال مدريد سيرجيو راموس في بداية الشوط الثاني، وهو ما يفسر إلى حد ما أداءه السيئ في كييف، على الرغم من أن مشجعي ليفربول لن يسامحوه بسهولة.

    بدأ كابوس كاريوس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عندما ألقى الكرة بشكل غريب على ظهر كريم بنزيمة المتراجع، ولم يستطع سوى مشاهدتها وهي تمر من أمامه وتدخل الشباك. ثم، بعد أن عجز عن صد تسديدة غاريث بيل الرائعة بالرأس بعد أن أدرك ساديو ماني التعادل لفترة وجيزة، أخطأ كاريوس في صد تسديدة بيل المتفائلة من مسافة 30 ياردة، مما جعل النتيجة 3-1 وحسم الفوز للريال مدريد.

    انتهى المباراة حارس مرمى الريدز بالبكاء، ولم يلعب أبدًا مع ليفربول مرة أخرى.

