أنتونين كينسكي ولوريس كاريوس وأسوأ أداء حراس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيستمر التساؤل عما إذا كان إيغور تودور قد أخطأ في تكليف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بمهمة بهذه الأهمية، وعما إذا كان قراره باستبداله في ذلك الوقت صائبًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن أخطاء كينسكي كانت مكلفة بلا شك، إلا أنه لم يكن اللاعب الوحيد في توتنهام الذي فقد توازنه في تلك الليلة، حيث خسر توتنهام بنتيجة 5-2، مما زاد من سوء الأجواء المحيطة بالنادي المهدد بالهبوط.
علاوة على ذلك، على الرغم من أن أداء كينسكي كان سيئًا للغاية، إلا أنه ليس أول حارس مرمى يتعرض للهزيمة على أكبر المسارح، حيث عانى العديد من الأسماء المعروفة من ليالي كابوسية في دوري أبطال أوروبا على مر السنين...