أنتم تفتعلون الجدل".. سكالوني ومارتينيز يردان بقوة على اتهامات "محاباة الحكام" للأرجنتين بعد موقعة مصر!

من جانبه، تناول سكالوني الأزمة من منظور تاريخي وتقني معًا، معتبرًا أن هذه الاتهامات تمثل ضريبة طبيعية للنجاح المستمر والاستحواذ على الألقاب. وفي معرض رده على التدخل الذي تعرض له مدافعه، دافع بقوة عن القرارات قائلًا: "تعرضت قدم ليساندرو للدهس، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا أو بالكاد، فهذا خطأ. لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى الأمر".

واسترسل لتفنيد الشائعات مؤكدًا: "لا يوجد شيء اسمه محاباة. بما أننا نتحدث عن كرة القدم في عام 2026، ومع كل التكنولوجيا المتاحة، فإن هذا مستحيل. في النهاية، القواعد موجودة. إنها واضحة. الأمر يتعلق بذلك أكثر من كونه واقعًا". وأضاف كاشفًا عن استراتيجية الفريق: "بالعودة إلى عام 86، كانوا يقولون أيضًا إنهم يفضلوننا. أعني أن هذا ليس شيئًا جديدًا... منذ أن أتذكر، كانت الأرجنتين دائمًا تضفي الحياة على البطولة، وبطريقة ما، يُستخدم ذلك لإظهار للاعبين أن هناك أشخاصًا لا يريدون فوز الأرجنتين، ولكن هذا طبيعي، تمامًا كما سيكون هناك أشخاص لا يريدون فوز فرق أخرى. ربما يكون هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين لا يريدوننا أن نفوز، ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار. إنه يصل إلى اللاعبين. نحن نستخدمه كنوع من الحافز لجعلهم يلعبون بشكل أفضل".