"بصراحة، لا أرغب في الخوض في هذا الموضوع أكثر من ذلك. لكل فرد في النادي الحق في التعبير عن رأيه. أنتم تعبرون عن آرائكم، ومن حقنا أن نفعل ذلك أيضًا. هذا أمر طبيعي تمامًا"، هكذا قال المدير الرياضي للنادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، أمام ميكروفون DAZN قبيل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو.
"أنتم أيضًا تعبرون عن آرائكم": ماكس إيبرل يرد على منتقدي نادي بايرن ميونيخ بعد الجدل حول قرار الحكم
ومع ذلك، لم يكن الهدف من انتقاد بايرن ميونيخ لأداء الحكم هو التشويه بأي حال من الأحوال. بل كان الهدف بالأحرى إظهار عدم موافقتهم على البطاقة الصفراء التي أُشهرت في وجه لويس دياز.
"لقد تعرضنا للظلم بالفعل في مباراة ليفركوزن، ولن يكون لدينا لاعب في المباراة التالية مرة أخرى - على الرغم من أن القرار كان خاطئاً. لهذا السبب قمنا بذلك. لدعم لاعبنا. هذا جزء من الأمر أيضاً. أن نقول: 'لم نجد ذلك صحيحاً'"، قال إيبرل، الذي يريد إنهاء الأمر نهائياً: "لقد تم تقديم شكوى، وتم رفض الاستئناف. الآن نواصل المسير."
ومع ذلك، لا يستطيع المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن يفهم لماذا تحدثت العديد من الأصوات بعد ذلك وانتقدت مسؤولي النادي بسبب تصريحاتهم. "تم تضخيم الأمر بشكل كبير وتم التعليق عليه مرة أخرى في ثلاث صحف."
رفض استئناف بايرن ميونيخ ضد إيقاف لويس دياز
وأضاف إيبرل قائلاً: "زملائي الآخرون يفعلون ذلك أيضاً". "كم مرة قالوا من قبل إنه يجب إلغاء نظام VAR. لكن الأمر يُذكر بشكل عابر فقط، بينما في بايرن ميونيخ يستمر الحديث عنه لمدة ثلاثة أيام، لأن الجميع يريد أن يبرز نفسه من خلاله."
في المباراة المذكورة في ليفركوزن، تم إلغاء هدفين لبايرن ميونيخ بسبب لمسة يد غير قانونية، علاوة على ذلك، حصل دياز في الدقائق الأخيرة على بطاقة صفراء-حمراء بعد ما بدا أنه تظاهر بالسقوط.
اعترف الحكم دينجرت لاحقًا بأن قراره بطرد اللاعب الكولومبي من الملعب كان مبالغًا فيه بعد مشاهدة اللقطات. "عندما أشاهد اللقطات، لن أتخذ هذا القرار مرة أخرى"، أوضح. ومع ذلك، رفضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) استئنافًا قدمه نادي ميونيخ ضد إيقاف دياز.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 21 مارس
15:30
بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 4 أبريل
15:30
إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)