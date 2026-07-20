سارع النجم الأرجنتيني السابق، أنخيل دي ماريا، بالتواصل مع مواطنيه لتقديم الدعم والمواساة بعد تعرض كتيبة المدرب ليونيل سكالوني لهزيمة مؤلمة في الأشواط الإضافية. وفي رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دافع الجناح الأسطوري بشراسة عن الإرث العظيم الذي تركه الفريق، مؤكدًا أن مباراة واحدة لن تمحو أبدًا مكانتهم كأيقونات خالدة في تاريخ الأمة.
"أنتم أساطير ولن يُمحى تاريخكم".. دي ماريا يوجه رسالة مؤثرة لنجوم الأرجنتين بعد خسارة المونديال
حامل اللقب يتنازل عن التاج العالمي
تبددت آمال الأرجنتين في الاحتفاظ بلقبها العالمي وسط حالة من الحزن والأسى، إثر هزيمة قاسية بنتيجة 1-0 بعد التمديد أمام إسبانيا في نيويورك. وبعد طرد إنزو فرنانديز ولعب الفريق بعشرة لاعبين، اهتزت شباك إيميليانو مارتينيز أخيرًا عبر تسديدة قريبة من البديل فيران توريس في الدقيقة 106. وبهذه النتيجة المخيبة للآمال، يعادل منتخب "الألبيسيليستي" الرقم القياسي المسجل باسم ألمانيا كأكثر المنتخبات تحقيقًا لمركز الوصيف في تاريخ البطولة.
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أسطورة يُحيي كتيبة تاريخية
رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، تحرك دي ماريا سريعًا لرفع معنويات زملائه السابقين بمشاركة رسالة عاطفية مؤثرة على حسابه في "إنستجرام".
وأكد الجناح الأيقوني أن خسارة نهائي واحد لن تقلل أبدًا من الإرث المذهل الذي بناه هذا الجيل. وقال دي ماريا: "دولة كاملة تفخر بكم. لقد توحدت البلاد مجددًا بفضل الحب والشجاعة التي أظهرتموها في كأس العالم هذه".
وأضاف: "أنتم التاريخ، أنتم أساطير، ولا يمكن لأحد أن يسلبكم ذلك أبدًا. أنتم أفضل منتخب وطني في تاريخ بلادنا. خمسة نهائيات متتالية، لا أحد سيتمكن من انتزاع ذلك منكم. شكرًا جزيلاً لكم على كل شيء".
نهاية كابوسية للألبيسيليستي
اتسمت المباراة الحاسمة بالركود التام من جانب حامل اللقب، الذي سجل رقمًا قياسيًا سلبيًا كأول فريق في التاريخ يفشل في تسديد أي كرة على المرمى خلال الوقت الأصلي لنهائي البطولة. وسيطر التوتر العالي والالتحامات البدنية القوية على مجريات اللقاء، والتي بلغت ذروتها بخروج ليساندرو مارتينيز متأثرًا بإصابة قوية في الشوط الأول، قبل أن يُطرد إنزو قبيل انطلاق الأشواط الإضافية.
وبينما احتفلت إسبانيا بكونها أول دولة تجمع بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات في وقت واحد، كان على المعسكر الأرجنتيني أن يشهد النهاية المؤلمة لحقبتهم الذهبية.
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سكالوني يواجه ضرورة الإصلاح التكتيكي
تفرض هذه الهزيمة القاسية على سكالوني مراجعة نهجه التكتيكي على الفور، ومعالجة أزمة تقدم أعمار لاعبي الفريق. ويكمن الاختبار الحقيقي الآن في سرعة دمج المواهب الشابة، مثل نيكو باز، بنجاح لاستعادة قدرتهم التنافسية قبل انطلاق الدورة الدولية القادمة.
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