لا يعتقد ماتياس سامر أن شلوتربيك سيغادر بوروسيا دورتموند. ويصف المستشار الخارجي لإدارة النادي مستقبلًا مشرقًا للمدافع في صفوف الفريق الأصفر والأسود.
"أنا مقتنع تمامًا بذلك": ماتياس سامر يعلن موقفه بوضوح بشأن بقاء نيكو شلوتربيك في صفوف بوروسيا دورتموند
"الأمر متروك له. أنا متشوق. أقول إنني مقتنع تمامًا بأنه سيبقى في بوروسيا دورتموند"، قال سامر في برنامج "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" على قناة Sky، مضيفًا: "أنا مقتنع بذلك، لكن ليس بناءً على معلومات مؤكدة، بل أقول ذلك على سبيل التخمين فحسب".
وأكد سامر أن "حقبة جديدة" على وشك البدء في دورتموند. "النادي يتغير قليلاً في الوقت الحالي، ويمكنه أن يصبح رمزاً لهذه الحقبة، كما أنه سيحصل على أجر جيد".
- AFP
شلوتربيك: هل سيبقى في صفوف بوروسيا دورتموند أم سينتقل إلى نادٍ كبير؟
وبحسب ما يُقال، من المتوقع أن يتضاعف راتب شلوتربيك السنوي الحالي على الأقل. ومن المقرر أن يصبح اللاعب الدولي الأعلى أجراً في النادي. وقد ترددت مؤخرًا أنباء عن زيادة راتبه إلى 14 مليون يورو. كما تشير التقارير إلى أنه سيحصل على بند في عقده يسمح له بالانتقال مقابل 60 مليون يورو اعتبارًا من صيف 2027 - بشرط أن يجدد عقده أولاً.
من ناحية أخرى، يتعين على بوروسيا دورتموند التغلب على العديد من الأندية الجذابة في الخارج، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر سيتي. ومع ذلك، لا يُعرف حاليًا أي شيء عن مفاوضات محددة مع أندية أخرى.
من المتوقع أن يرحب شلوتيربيك بقرارات تشكيل الفريق
بدلاً من ذلك، يبدو أن بقاءه أصبح في الواقع أكثر احتمالاً. كما أشارت قناة «سكاي» مؤخراً إلى وجود اتجاه في هذا الاتجاه، مشيرةً إلى تجديد عقد فيليكس نميشا كأحد الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شلوتربيك قد رحب بخبر رحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي وصالح أوزكان، حيث سيؤدي ذلك أخيرًا إلى إحداث تغيير جذري، وستلعب الأجنحة دورًا أكبر في المستقبل.
وبفضل رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل وتعيين نيلس-أولي بوك، الذي استقطب مواهب مثل فيسنيك أسلاني من نادي SV Elversberg، من المتوقع أن تهب رياح جديدة على تخطيط تشكيلة الفريق. وفي الوقت نفسه، هناك تكهنات مكثفة حول عودة جادون سانشو إلى BVB.
