AFP
ترجمه
"أنا مستعد لخفض راتبي" - جواو كانسيلو يلمح بقوة إلى انتقال محتمل وسط فترة إعارته لبرشلونة
النجم البرتغالي يدرس الخيارات المتاحة
يخوض الظهير البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا فترة إعارة مثمرة في كاتالونيا، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع أربعة أهداف في 12 مباراة منذ وصوله في يناير. وبينما يقال إن برشلونة حريص على تحويل انتقاله إلى صفقة نهائية هذا الصيف، لا يزال نادي الهلال، النادي الأم لكانسيلو، يحتفظ بحقوق تسجيله حتى يونيو 2027. وعلى الرغم من تركيزه الحالي على مساعدة البلوغرانا، فقد أعرب المدافع الآن علنًا عن رغبته العميقة في العودة في نهاية المطاف إلى النادي الذي بدأت فيه مسيرته الاحترافية.
- Getty Images Sport
عودة رومانسية إلى لشبونة
تخرج كانسيلو من أكاديمية بنفيكا المرموقة، ولم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق الأول للعملاق البرتغالي خلال موسم 2013-2014، قبل أن يثبت نفسه كواحد من أفضل الظهيرين في أوروبا خلال فترات لعبه مع فالنسيا ويوفنتوس ومانشستر سيتي. وفي حديث صريح مع قناة Canal 11، كشف المدافع أن أي عودة محتملة إلى ملعب «إستاديو دا لوز» ستكون بدافع عاطفي وليس مادي. وقال: "لقد كسبت بالفعل أكثر مما كنت أتوقع، لكن اللعب مع بنفيكا يشبه كرة السلة؛ إنه من أجل حب اللعبة. وأنا مستعد لتخفيض راتبي".
العقبات المالية واستراتيجية الانتقال
لا تزال احتمالية انتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة معقدة، حيث من غير المرجح أن يوافق الهلال على انتقال اللاعب مجانًا، خاصةً أنه استقدمه من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو (21.2 مليون جنيه إسترليني) في صيف عام 2024. وفي حين أن الوضع المالي الحرج لبرشلونة يستلزم التعاقد مع لاعبين بتكلفة منخفضة، فإن النادي السعودي العملاق سيصر على الحصول على مبلغ كبير لاسترداد استثماره الأولي. وبالتالي، قد يكون استعداد المدافع لقبول تخفيض كبير في راتبه هو العامل الحاسم في كسر الجمود الحالي بين الأطراف الثلاثة، في حين أنه من الممكن أيضًا أن يتدخل بنفيكا بعد الكشف الأخير.
- AFP
مفاوضات حاسمة وأهداف أوروبية
يتصدر فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك حالياً صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم، كما يستعد الفريق لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد. يجب على كانسيلو الآن أن يوازن بين طموحاته الرومانسية طويلة الأمد ومتطلبات الفريق التكتيكية الفورية مع اقتراب الموسم من نهايته. ستحدد أدائه خلال هذه المرحلة الحاسمة في النهاية مدى النفوذ الذي سيتمتع به برشلونة عندما يجلس في النهاية للتفاوض على صفقة انتقال نهائية مع الهلال.