أكد مبابي أنه "لا يوجد أي توتر" بينه وبين ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يستعد فيه النجمان الفرنسيان لمواجهة في حفل جائزة الكرة الذهبية المقبل. وظهرت رواية الخلاف المحتمل بينهما عقب تصريحات أدلى بها مبابي بشأن مسيرة كل منهما، لكن مهاجم ريال مدريد سارع إلى توضيح أن علاقته باللاعب السابق لبرشلونة قوية كما كانت دائمًا.

وردًا على هذه التكهنات خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع ليكيب، شدد مبابي على أن الحديث الإعلامي لم يؤثر على علاقتهما. وقال لاعب باريس سان جيرمان السابق: "لقد تحدثت معه بالفعل حول هذا الأمر، ولا يوجد أي توتر. إنه صديق. لا أعتقد أن هناك أي مشكلة فعلية بهذا الشأن. أنا مطمئن تمامًا حيال ذلك".

وكان اللاعبان قد لعبا دورًا حاسمًا في قيادة فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم مؤخرًا، وبينما لا يزالان مقربين خارج الملعب، فإنهما الآن المنافسان الرئيسيان على أعظم جائزة فردية في اللعبة عندما يُقام الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر.