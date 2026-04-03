"أنا لست محكمة رأي عامة" - مدرب مرسيليا يرد على الجدل الجديد الذي أعقب اعتذار روبرتو دي زيربي بشأن قضية ماسون غرينوود
اعتذار دي زيربي يثير جدلاً جديداً
وقد تجددت هذه القضية هذا الأسبوع عندما أصدر دي زيربي، المدرب الجديد لتوتنهام، اعتذارًا رسميًا عن دعمه العلني السابق لغرينوود.
وكان دي زيربي، الذي تعاقد مع غرينوود في صفوف أولمبيك مرسيليا، قد وصف المهاجم سابقاً بأنه "شخص طيب" وادعى أنه "دفع ثمناً باهظاً" بعد أن أسقطت عنه في عام 2023 تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي والسلوك المتسلط والقسري.
بينما شعر دي زيربي بالحاجة إلى سد الفجوة مع مشجعي توتنهام الذين كانوا غير راضين عن تصريحاته السابقة، اتخذ بيي نهجًا معاكسًا تمامًا.
بيي يرفض الحكم على ماضي غرينوود
أوضح بيي أنه لن ينجر إلى الجدل الأخلاقي الدائر حول غرينوود، على الرغم من الاهتمام المتجدد الذي أثارته تعليقات دي زيربي الأخيرة في إنجلترا.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة، كان مدرب مرسيليا حازماً في موقفه بشأن التاريخ الشخصي للاعب وردود الفعل السلبية التي شوهدت عبر القناة. "أنتم تعرفونني، أنا لست محكمة الرأي العام، ولست هنا لأحكم على الناس. أنا مدربه. ما يحدث في بلد آخر، لن أعبر عن رأيي في هذا الموضوع. لم أواجه هذه الحالة في البداية. أرى أن دوري كمدرب يقتصر على ذلك اليوم في هذا الجانب من الحياة"، صرح بيي.
الوضوح بشأن مستقبل مرسيليا
وبعيدًا عن قضية غرينوود، استغل بيي المؤتمر الصحفي لتقديم تحديث مهم بشأن مستقبله الشخصي في النادي. ورغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن التساؤلات استمرت حول ما إذا كان سيبقى على مقاعد البدلاء في حال فشل مرسيليا في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لكن بيي أبدى ثقة تامة فيما يتعلق بوضعه في النادي.
"هل أنا مقتنع بوجودي هنا العام المقبل؟ أنا مقتنع بذلك، لقد وقعت لمدة عام ونصف. كل ما أملكه اليوم، أستحقه، لم أسرق شيئاً. لا أعلق على هذه الجوانب. بالنسبة للأشخاص الذين يشككون في مدة عقدي وجودة عقدي، الحقيقة هي أنني أستحق بالضبط ما أملكه"، أكد.
مهمة مرسيليا في دوري أبطال أوروبا
مع احتلال مرسيليا حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، يبدو بيي راضياً عن التقدم الذي أحرزه منذ توليه مسؤولية الفريق الذي كان يحتل المركز الرابع.
"إذا أردت غدًا راتبًا أكبر، فسيتعين عليّ أن أكون مدربًا أفضل. وإذا أردت غدًا عقدًا لمدة ثلاث أو أربع سنوات، فسيتعين عليّ أن أكون مدربًا أفضل. أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي حتى عام 2027. هل يعتمد عامي الثاني على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ هذا يعتمد على عدة أمور. لكن ما هو مؤكد هو أنني جئت إلى هنا من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا"، ختم بيي حديثه.