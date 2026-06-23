Getty/GOAL
"أنا لا أتابع ما يفعله ليونيل ميسي".. كيليان مبابي يقلل من أهمية صراع هداف كأس العالم التاريخي!
فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ16 بفضل هدف آخر من مبابي
واصل مبابي أداءه التهديفي الرائع في كأس العالم بتسجيله هدفين في فوز فرنسا 3-0 على العراق. وأكّد هذا الفوز تأهل فريق ديدييه ديشان إلى دور الـ16 بسجل مثالي في أول مباراتين له. وتوقفت المباراة بسبب عواصف رعدية شديدة في فيلادلفيا، مما أدى إلى تأجيل اللعب لأكثر من ساعتين.
ورغم هذا التوقف الطويل، حافظ «البلوز» على سيطرتهم بعد استئناف المباراة، وختموا الفوز بهدف إضافي سجله عثمان ديمبيلي. وبهذين الهدفين، رفع مبابي رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 16 هدفاً في مسيرته. وبذلك، تعادل قائد المنتخب الفرنسي مع ميروسلاف كلوزة في الترتيب التاريخي، وتجاوز أسطورة البرازيل رونالدو.
- getty
مبابي يركز على منتخب فرنسا، وليس على ميسي
مع تركيز الأنظار على المنافسة بين مبابي وميسي في قائمة هدافي كأس العالم، نفى المهاجم الفرنسي التكهنات التي تشير إلى وجود منافسة شخصية مع زميله السابق في باريس سان جيرمان.
وقال مبابي، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: «لا توجد أي قصة مع ميسي، ليو سجل أهدافًا أيضًا، وهو يسجل وسيظل يسجل دائمًا. أنا لا أتابع ما يفعله، وإلا فسأضطر إلى بذل المزيد من الجهد. أنا أركز فقط على فريقي. عندما تسجل الأهداف، تقترب أكثر من هذا المجال، لكنني أكرر: بالنسبة لي، الأهم هو أن أرى التقدم الذي نحرزه».
تتوالى الأرقام القياسية لقائد المنتخب الفرنسي
جاءت أحدث أهداف مبابي في مباراته رقم 100 مع المنتخب الفرنسي، ليصبح على بعد هدفين فقط من رصيد ميسي البالغ 18 هدفًا في كأس العالم. وقد عزز صعوده السريع مكانته بين أعظم الهدافين في هذه البطولة. ويعتقد ديشان أن نجم ريال مدريد سيحطم المزيد من الأرقام القياسية.
وقال ديشان للصحفيين: «الأرقام القياسية موجودة لكي يتم تحطيمها. لقد وصل إلى 100 مباراة دولية، وسيواصل تسجيل الكثير من الأهداف. ثم يأتي ميسي ورونالدو. لست متأكداً من أن كيليان سيلعب حتى نفس العمر، لكنه سيظل يسجل الكثير من الأهداف طالما بقي على أرض الملعب. لديه القدرة على رفع الرقم القياسي إلى مستويات أعلى».
- Getty Images
فرنسا تتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في كأس العالم
بعد أن ضمنت فرنسا تأهلها وحصدت ست نقاط من مباراتين، يمكنها الآن التركيز على الحفاظ على زخمها مع اقتراب مرحلة خروج المغلوب. ولا يزال أداء مبابي عاملاً أساسياً في تحقيق طموحات الفريق في سعيه نحو الفوز بكأس العالم مرة أخرى.
وفي مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، ستواجه «البلوز» النرويج في ملعب بوسطن يوم الجمعة، في مواجهة تجمع بين اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، وهما مبابي وإرلينج هالاند.