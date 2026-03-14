بعد أن أزدهرت مسيرته مع مانشستر سيتي، اكتسب ريان شرقي بعدًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم تألقه على الملاعب الإنجليزية، لم يفقد لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 22 عامًا شيئًا من ثقته بنفسه وصراحته الأسطورية. في مقابلة مطولة مع مجلة "فرانس فوتبول"، خلع اللاعب السابق في ليون القناع واعترف بطموحاته الفردية الهائلة، مع هدف محدد في الأفق.
"أنا قاسي على جوارديولا" .. شرقي يستهدف الكرة الذهبية لإسكات والده!
رهان عائلي وراء الحلم الأكبر
إن كان هناك شيء واحد لم يعد ابن ليون يخفيه، فهو رغبته الشديدة في أن يترك بصمة في تاريخ رياضته. وعندما سُئل عن اللاعب الذي يطمح أن يصبحه، لم يتردد لاعب مانشستر سيتي في الإجابة: «الأفضل في العالم، لا أكثر ولا أقل».
ولتحقيق ذلك، حدد لنفسه الهدف النهائي المتمثل في الفوز بالكرة الذهبية. طموح هائل يخفي وراءه حكاية عائلية مضحكة إلى حد ما. فإذا كان يرغب في هذا التكريم بشدة، فذلك قبل كل شيء لتكريم رهان مع والده، الذي وعده بأنه في اليوم الذي يفوز فيه بالجائزة، سيتوقف عن التحدث معه عن كرة القدم ليركز على الحياة.
مكافحة "الروبوتات" وكرة القدم الحديثة
ولكن للوصول إلى هذه القمة، يعتزم هذا المحب للجمال أن يفعل ذلك بأسلوب راقي. في هذه المقابلة الممتعة، يشن شرقي حملة ضد أسلوب اللعب النمطي السائد في عصرنا الحالي. محبطًا من المدربين الذين يبحثون فقط عن «من سيجري أكثر»، فإنه يناضل من أجل عودة كرة القدم المثيرة، التي تليق بعقد الألفينيات. "الروبوتات جيدة، لكن السحر أفضل"، يقول بثقة، مؤكداً أن مباراة تتخللها بعض "لمحات العبقرية" ستظل دائماً أفضل من مباراة حسابية بنسبة نجاح في التمريرات تصل إلى 99%.
علاقة وثيقة ومتقلبة مع جوارديولا
يمر هذا السعي وراء السحر اليوم عبر تعاونه مع بيب جوارديولا. ورغم ما كان يمكن أن يخشاه البعض من أن يحد المدرب الكتالوني من إبداع الفرنسي، فإن العكس هو ما يحدث تمامًا. توصف علاقتهما بأنها وثيقة للغاية ولكنها متفجرة. "إنه صارم معي. وأنا صارم معه أيضًا، وهذا أمر مهم"، يكشف اللاعب. صدق دائم يتيح له أن يزدهر، هو الذي يؤكد أنه لا يحتاج إلى أن يُعامل كروبوت، بل ببساطة أن يحبه مدربه ويفهمه.
لا يكترث بالنقد والتصنيفات
وبطبيعة الحال، لا تزال شخصيته غير النمطية وأسلوب لعبه المحفوف بالمخاطر تثيران الجدل. لكن وصفه بـ«لاعب متقلب» أو «مزعج» لم يعد يؤثر فيه. بل على العكس، يستمتع صانع الألعاب بذلك بكل سعادة. "هذا يثيرني"، يقول ضاحكاً، موضحاً أن الانتقادات تنتهي دائماً بالصمت عندما يصل المرء إلى القمة. واثقاً من أنه أحد "أكثر اللاعبين غير المتوقعين على وجه الأرض"، يمضي ريان شرقي في طريقه بثقة لا تتزعزع. وبهذا المعدل، قد تتحقق رهانه مع والده أسرع مما كان متوقعاً.