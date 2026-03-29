Getty Images Sport
ترجمه
"أنا أطالب بهما معاً!" - لورين جيمس تطالب بالاعتراف بهدفين لها في مرمى تشيلسي وسط حالة من الارتباك في المباراة المثيرة ضد أستون فيلا
شوط أول محموم وهدف مثير للجدل
حصد تشيلسي ثلاث نقاط حاسمة بعد مباراة صاخبة ضد أستون فيلا. وتقدم الضيوف مبكراً بهدف سجلته تشاسيتي غرانت قبل أن تعادل سامانثا كير النتيجة. وجاءت نقطة التحول في الدقيقة 23 عندما أرسلت جيمس كرة خطيرة يُفترض أن ناعومي جيرما قد حولتها إلى الشباك. لكن المهاجمة تعتقد أن تمريرتها تجاوزت الجميع لتسكن الشباك مباشرة. وبعد أربع دقائق، لم تترك جيمس مجالاً للشك، حيث سددت هدفها الرسمي لتجعل النتيجة 3-1. ثم سجلت كيرستي هانسون هدفين لفيلا لتعادل النتيجة 3-3 قبل الاستراحة. وبعد شوط ثانٍ متوتر، سددت سجوكي نوسكن هدف الفوز الدرامي في الدقائق الأخيرة قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة لتختتم فوز المضيفين 4-3.
- Getty
جيمس يطالب بمضاعفة الدرجات
وفي حديثها عقب صافرة النهاية، أوضحت جيمس تمامًا أنها تريد تعديل السجلات الرسمية لتعكس تسجيلها لهدفين. وقالت: "أنا أعتبر كلا الهدفين لي. أنا سعيدة جدًّا بتسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق".
وواصلت المهاجمة التركيز على الإنجاز الجماعي للفريق، وأشادت بسجوكي نوسكن على هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الجولة 19. وأضافت: "بشكل عام، نحن سعداء بالفوز في النهاية. إنها فترة صعبة في الوقت الحالي، هناك الكثير من المباريات، وهي تتوالى بسرعة، ولدينا مباراة أخرى يوم الأربعاء. بذل الفريق جهدًا كبيرًا وسجلت سيو [نوسكن] هدف الفوز، لذا نحن سعداء للغاية. كان هذا هو الهدف اليوم بعد نتائج الأمس، فقط محاولة التحكم في ما يمكننا التحكم فيه، واللعب بأفضل ما لدينا والفوز بالمباراة".
التميز الإحصائي هو ما يدفع فريق «البلوز»
وبغض النظر عن الجدل الدائر حول تسجيل الأهداف، قدمت جيمس أداءً هجومياً رائعاً قبل أن يتم استبدالها باللاعبة الوسط البالغة من العمر 19 عاماً ليكسي بوتر في الدقيقة 90. ولعبت دور المحور الإبداعي، حيث سجلت 96 لمسة وأكملت 56 تمريرة من أصل 63، محققة نسبة دقة تمرير مذهلة بلغت 89 في المائة. وكان تأثيرها لا يمكن إنكاره، حيث قدمت ست تمريرات حاسمة وسجلت رسمياً تمريرة حاسمة لهدف جيرما المثير للجدل. وبإجمالي ست تسديدات ومراوغتين ناجحتين خلال 89 دقيقة قضتها على أرض الملعب، شكلت نجمة إنجلترا تهديداً مستمراً، واستحقت بجدارة جائزة أفضل لاعبة في المباراة بفضل أدائها الديناميكي.
- Getty
آخر المستجدات في قمة دوري كرة القدم النسائي
بعد هذا الفوز المثير، استعاد تشيلسي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة. ويتأخر «البلوز» عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق تسع نقاط، مع بقاء ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم وتفوق الأخير في فارق الأهداف، حيث ينصب تركيز الفريق الآن بشكل أساسي على ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.