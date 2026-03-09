Getty
"أنا أحب ذلك!" - واين روني يدافع بشدة عن أرسنال ويخبر ميكيل أرتيتا أنه يجب عليه استخدام التكتيكات المثيرة للجدل في الكرات الثابتة أكثر من ذلك
"الفنون المظلمة" لفريق أرسنال تحت المجهر
سعي أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عامًا قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب براعته في تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة. سجل فريق أرتاتا 22 هدفًا من أصل 59 هدفًا من الكرات الثابتة، بما في ذلك 16 هدفًا من الركلات الركنية وحدها. على الرغم من فعالية هذه الطريقة، إلا أنها أثارت انتقادات لاذعة من مدربي الفرق المنافسة الذين يعتقدون أن أرسنال يتجاوز حدود القواعد للحصول على ميزة غير عادلة في منطقة الجزاء. بشكل عام، تظهر البيانات أن الكرات الثابتة شكلت 27.1% من إجمالي أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، باستثناء ركلات الجزاء، مما دفع بعض أكبر الأسماء في الدوري إلى التعبير عن استيائهم.
رووني يدافع عن تكتيكات أرسنال
في حديثه في بودكاست BBC، أوضح روني أنه لا يؤيد الرواية السلبية المحيطة بالنادي الشمالي اللندني. قال روني: "سمعت الكثير من الناس يتحدثون عن أرسنال وطريقة لعبهم، لكنني أعتقد أنهم كانوا رائعين". "يتم لعب كرة القدم بطرق مختلفة. مر مانشستر سيتي بفترات كان فيها مذهلاً للغاية، وكذلك فريق مانشستر يونايتد الذي أنتمي إليه. لكن أرسنال لديه مزيج جيد، لديه لاعبون مختلفون يسجلون الأهداف، ومن الصعب اللعب ضده، كما أنه يحافظ على شباكه نظيفة. أنا أستمتع بمشاهدته وهو يلعب".
أرتاتا يطالب بالاستمرار في الاستفادة من الكرات الثابتة
ينبع جوهر الإحباط الذي يشعر به الخصوم، بما في ذلك مدرب برايتون فابيان هورزيلر، من أسلوب أرسنال البدني خلال حالات الكرات الثابتة. ومع ذلك، يعتقد روني أن أرتيتا قد وجد ميزة تنافسية يجب أن يستمر في استغلالها. "الكرات الثابتة جزء من كرة القدم - فلماذا لا تستخدمها؟ إنهم يضعون لاعبين في منطقة الجزاء، وإذا كانت الفرق ليست ذكية بما يكفي أو لا تملك اللاعبين القادرين على التعامل مع ذلك، فلماذا لا يستمر أرسنال في فعل ذلك؟ كنت سأفعل ذلك أكثر لو كنت مكان ميكيل أرتيتا. إنه جزء من اللعبة وأنا أحبه - لا داعي لتغيير أي شيء"، أضاف روني.
جاءت تعليقاته بعد أن اتهم هورزيلر فريق الغانرز بـ"صنع قواعدهم الخاصة" واقترح آلان بارديو وضع "علامة نجمية" بجانب لقبهم لأن "لا يوجد شيء جميل فيهم". رد روني على ذلك بالإشارة إلى نجاحه في أولد ترافورد، قائلاً: "في آخر لقب دوري فزنا به، لم نكن فريقاً رائعاً، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك الآن. لا أعتقد أن أرسنال كان سيئًا كما يقول الناس، لا أعتقد ذلك حقًا. لا أقول هذا لأنني أحب أرسنال، بل أقول هذا لأنني أعتقد أن الانتقادات التي يتلقاها غير عادلة على الإطلاق".
جدول مباريات أرسنال المزدحم في الفترة المقبلة
يستعد فريق آرسنال لأسبوع حاسم قد يحدد مصير موسمه على الصعيدين المحلي والأوروبي. قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت، يسافر الفريق إلى ألمانيا لمواجهة باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. دخل رجال أرتاتا مرحلة خروج المغلوب بسجل مثالي في مرحلة المجموعات، مما يشير إلى عزمهم على القتال على عدة جبهات.
