AFP
ترجمه
"أنا أحبه كثيرًا!" - بطل كأس العالم يتهم مانشستر يونايتد بارتكاب "أحد أكبر أخطاء الانتقالات على الإطلاق"
حكم مشرق من أسطورة
لم يتردد ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم، في إبداء رأيه بصراحة حول صفقات الانتقالات الأخيرة التي أجراها مانشستر يونايتد، مشدداً بشكل خاص على بيع ماكتوميناي إلى نابولي. وكشف المدافع السابق لإنتر ميلان أنه كان معجباً بهذا اللاعب منذ فترة طويلة، بل وتوقع صعوده إلى قمة اللعبة عندما كان مجرد مراهق يخطو خطواته الأولى مع الفريق الأول في أولد ترافورد.
ماكتوميناي، الخريج الفخور لأكاديمية مانشستر يونايتد، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2017، وشارك في 255 مباراة مع النادي، ولعب دوراً رئيسياً في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو خلال فترة وجوده.
وفي حديثه إلى موقع Hajper، أعرب ماتيرازي عن إعجابه الصادق بأسلوب اللاعب وأخلاقياته المهنية. وقال الفائز بكأس العالم 2006: "أنا أحب سكوت ماكتوميناي". "أحبه كثيرًا. عندما برز في مانشستر يونايتد وهو شاب، ضحكت لأنني قلت لابني إنه حتى في سن 18 أو 19 عامًا، هذا لاعب سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، والآن هو أحد الأفضل".
- AFP
تقييم مثير للجدل في أولد ترافورد
قام مانشستر يونايتد ببيع خريج أكاديميته إلى فريق أنطونيو كونتي في عام 2024 مقابل مبلغ يقارب 26 مليون جنيه إسترليني. ورغم أن هذه الصفقة اعتُبرت وسيلة لتحقيق التوازن المالي وفقًا للوائح قواعد العائدات مقابل الإنفاق (PSR)، إلا أن صورتها العامة تضررت بشدة بعد أن ساهم ماكتوميناي في قيادة نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول، وحصل في الوقت نفسه على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي. يعتقد ماتيرازي أن الشياطين الحمر قد قللوا بشكل كبير من قيمة لاعب يقدم الآن أداءً على مستوى عالمي. على الرغم من تعثر نابولي هذا الموسم، لا يزال ماكتوميناي لاعباً أساسياً باعتباره ثاني أفضل هداف للفريق في الدوري الإيطالي برصيد سبعة أهداف، بينما سجل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف ماتيرازي: "إنه لاعب رائع في جميع أنحاء الملعب". "لا أفهم كيف باعه مانشستر يونايتد مقابل لا شيء، لأن قيمته، بالنسبة لي، تبلغ 60-70 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، وقد باعوه مقابل 26 مليون جنيه إسترليني فقط. لا أعرف. هل هذا أحد أكبر أخطاء الانتقالات التي شهدناها على الإطلاق؟ أعتقد ذلك، بالتأكيد. هل يمكن أن يفوز سكوت ماكتوميناي بجائزة الكرة الذهبية يوماً ما؟ إنها فكرة جميلة لأنني أحبه كلاعب. لكنني لا أعتقد أنه سيصبح بطلاً في كأس العالم مع اسكتلندا، وليس من السهل أن تفوز بالبطولات الكبرى".
ما يكسبه نابولي يخسره مانشستر يونايتد
تحت إشراف كونتي، تطور ماكتوميناي ليصبح مهاجمًا خطيرًا يسجل الأهداف بانتظام، حيث أدى رصيده البالغ 13 هدفًا في الموسم الماضي إلى ترشيحه المفاجئ لجائزة الكرة الذهبية. وقد أدى هذا الانتعاش إلى تزايد الانتقادات الموجهة لقرار مانشستر يونايتد ببيعه؛ ففي ظل استمرار معاناة خط وسط الفريق، أصبح ماكتوميناي "الوجه الإعلاني" الأبرز لاتجاه النادي بعد رحيل السير أليكس فيرجسون المتمثل في السماح لخريجي الأكاديمية بالازدهار في أندية أخرى بينما يفشل اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بمبالغ باهظة في تقديم الأداء المطلوب.
- Getty Images Sport
ماكتوميناي يتحدث عن مستقبله
على الرغم من الشائعات المستمرة حول انتقاله، أصبح ماكتوميناي أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير نابولي، حيث اندمج تمامًا في مدينة تقدّر أسلوبه الجاد في اللعب. ويأتي التزامه هذا في وقت حاسم، حيث يحتل نابولي حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر إنتر، مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم. وردًا على التكهنات المتعلقة بمستقبله ورحيله عن أولد ترافورد، ظل مركزًا على مشروعه الحالي، قائلاً: «أنا سعيد للغاية هنا. بالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه".
وأعرب عن رؤيته على المدى الطويل، مضيفاً: "أرى نفسي في نابولي لفترة طويلة. أحب هذا المكان... عائلتي سعيدة وأنا سعيد."