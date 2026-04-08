"أنا أحبه كثيرًا!" - بطل كأس العالم يتهم مانشستر يونايتد بارتكاب "أحد أكبر أخطاء الانتقالات على الإطلاق"

لم يتردد ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم، في إبداء رأيه بصراحة حول صفقات الانتقالات الأخيرة التي أجراها مانشستر يونايتد، مشدداً بشكل خاص على بيع ماكتوميناي إلى نابولي. وكشف المدافع السابق لإنتر ميلان أنه كان معجباً بهذا اللاعب منذ فترة طويلة، بل وتوقع صعوده إلى قمة اللعبة عندما كان مجرد مراهق يخطو خطواته الأولى مع الفريق الأول في أولد ترافورد.

ماكتوميناي، الخريج الفخور لأكاديمية مانشستر يونايتد، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2017، وشارك في 255 مباراة مع النادي، ولعب دوراً رئيسياً في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو خلال فترة وجوده.

وفي حديثه إلى موقع Hajper، أعرب ماتيرازي عن إعجابه الصادق بأسلوب اللاعب وأخلاقياته المهنية. وقال الفائز بكأس العالم 2006: "أنا أحب سكوت ماكتوميناي". "أحبه كثيرًا. عندما برز في مانشستر يونايتد وهو شاب، ضحكت لأنني قلت لابني إنه حتى في سن 18 أو 19 عامًا، هذا لاعب سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، والآن هو أحد الأفضل".