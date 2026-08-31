طرابزون سبور ضد أميد سبورتيف | سجل مو هدفًا ولم ينتصر .. استنساخ سيئ لطريقة منتخب مصر في مباراة أحيت ذكريات المشجع السعودي!

خسر طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح أول ثلاث نقاط له في الموسم الجاري من الدوري التركي الممتاز أمام أميد سبورتيف.









رفاق مو تلقوا الهزيمة بنتيجة 1-2، بعد هدف قاتل في الدقيقة 90 أمام الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ضمن الجولة الثالثة من الدوري التركي الممتاز.

الضيوف سجلوا هدفهم الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق محمد صلاح، فيما سجل الثنائي ييرا سور وجيفت أوربان ثنائي أصحاب الديار في الدقيقتين 5+45 و90 من عمر المباراة.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد طرابزون سبور عند أربع نقاط في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد أميد سبورتيف إلى النقطة السادسة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتأتي هذه الخسارة بعد أيام قليلة من الفشل في العبور لنهائيات الدوري الأوروبي، ليواصل طرابزون سبور رجوعه للخلف في عهد الجناح المصري.

وللتعمق أكثر فيما حدث خلال مواجهة طرابزون سبور وأميد سبورتيف، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



