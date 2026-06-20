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"أمور ملفقة.. وأحد أفضل لاعبي العالم".. كروس وفيرديناند يهبون للدفاع عن جود بيلينجهام!
كروس يدافع عن زميله السابق
وجد بيلينجهام نفسه في مرمى انتقادات وسائل الإعلام الإسبانية وأجزاء من جماهير النادي في الأشهر الأخيرة، عقب ما بدا أنه تراجع في مستواه. وعلى الرغم من بدايته المذهلة في العاصمة الإسبانية، إلا أن الإصابات — بما في ذلك عملية جراحية في الكتف ومشاكل عضلية لاحقة — أعاقت قدرته على الحفاظ على المستويات الفائقة التي وضعها خلال موسمه الأول مع ريال مدريد.
ومع ذلك، فإن كروس، الذي شارك غرفة الملابس مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قبل اعتزاله، لا يلتفت إلى أي من هذه النظرة السلبية. وفي حديثه في بودكاست إلى جانب ريو فرديناند، سارع لاعب الوسط الأسطوري إلى تذكير المستمعين بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها بيلينجهام. واعترف اللاعب السابق في ريال مدريد، وهو يستذكر الفترة التي قضياها معًا: «كانت سنته الأولى في مدريد جنونية. لقد فاجأتني إلى حد كبير».
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أحد أفضل اللاعبين في العالم
كانت الانتقادات الموجهة إلى النجم الشاب حادة، حتى أن البعض شكك في مكانته كلاعب أساسي لا جدال فيه. كما انتشرت شائعات حول حياته خارج الملعب، لكن اللاعب الألماني المخضرم لا يزال ثابتًا في تقييمه لقدرات اللاعب المهنية، معتقدًا أن لاعب المنتخب الإنجليزي لا يزال ضمن النخبة من اللاعبين النشطين حاليًا في عالم كرة القدم.
وكان كروس دقيقاً في ثنائه، حيث قال: «إنه أحد أكثر لاعبي خط الوسط اكتمالاً في العالم». وأوضح اللاعب الألماني المخضرم أن الصفات التي يجلبها بيلينجهام إلى الملعب نادرة، مشيراً إلى أنه يتمتع بشرارة فريدة. وأضاف كروس: «أرى فيه أشياءً مميزةً للغاية».
فرديناند ينتقد الروايات الملفقة
وانضم إلى صفوف المدافعين عن نجم ريال مدريد قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي أشار إلى وجود محاولة متعمدة لتشويه سمعة اللاعب من خلال تقارير إخبارية كاذبة. ورأى المحلل أن الصورة العامة التي يتم تشكيلها حول لاعب الوسط الشاب لا تتوافق مع حقيقة شخصيته أو تفانيه في الرياضة.
وقال فرديناند خلال النقاش: «لقد حاولوا إعطاء صورة عنه لا تتوافق مع الواقع». وذهب أبعد من ذلك بتناوله القصص المحددة التي ظهرت خلال الفترات الصعبة التي مر بها بيلينجهام، قائلاً بصراحة: «لقد حاولوا اختلاق القصص».
بالنسبة لفرديناند، فإن الضجة المحيطة بالنجم الشاب هي نتيجة ثانوية مؤسفة لصعوده السريع إلى النجومية العالمية.
- Getty Images Sport
تذكير العالم بتميزه
قدم نجم ريال مدريد مؤخرًا ردّه الخاص على الضجة الخارجية، معترفًا بأنه «يستحق» أحيانًا الانتقادات الموجهة إليه بعد تألّقه في فوز إنجلترا 4-2 على كرواتيا في كأس العالم 2026. وكان لاعب الوسط الهداف من بين المسجلين للأهداف، حيث بدأ «الأسود الثلاثة» مشوارهم في مرحلة المجموعات بأسلوب رائع، واستغل الفرصة بعد صافرة النهاية للتعليق على الانتقادات الشديدة التي واجهها في الأشهر الأخيرة.
وقال لاعب الوسط الشاب للصحفيين: «شخصياً، كان من الجيد أن أضع بعض هذه الضجة جانباً وأُظهر لبلدي وزملائي مدى التزامي بمساعدة الفريق في محاولة الفوز بالمباريات». واعترف بالضغط الذي يرافق مكانته، مضيفاً: «أعلم أن هذا جزء من كوني لاعب كرة قدم؛ ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص يقول أشياء سيئة عني لأنني أحياناً أستحق ذلك. أعتقد أنه كان من الجيد اليوم أن أحاول أن أُظهر للناس وأُذكّرهم بمن أكون".