أمريكا وألمانيا | حصان المونديال الأسود يطل برأسه.. وناجلسمان مطمئن بشأن كابوس روسيا وقطر!

تكتيكياً، جسدت المباراة هذا التباين بين طموح أمريكا وخبرة ألمانيا. الشوط الأول شهد إيقاعاً هجومياً صاخباً من أصحاب الأرض الذين أمطروا الدفاع الألماني بـ 11 تسديدة و8 ركنيات، لكنها اصطدمت بواقعية ألمانية مفرطة اكتفت بأربع تسديدات كانت كفيلة بهز الشباك مبكراً عبر هافيرتس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أظهر ناجلسمان وجه ألمانيا الجديد؛ حيث فرض كماشة تكتيكية خانقة في أول 25 دقيقة، شلّت الحركة الأمريكية تماماً وأوقفت بناء اللعب من الخلف عبر التدخلات المتقدمة الذكية، وهو ما استغله ساني ببراعة لخطف هدف الفوز.

ورغم الانتفاضة الأمريكية المتأخرة في الثلث ساعة الأخير، والتي أسفرت عن خمس تسديدات متتالية، بعد سلسلة التبديلات لتنشيط الدماء، إلا أن الانضباط الدفاعي وتألق الحارس أوليفر بومان أجهضا تلك الصحوة، ليخرج الألمان بانتصار يعزز ثقتهم، ويترك للأمريكان دروساً ثمينة قبل العرس العالمي.



