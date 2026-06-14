وقد تم منع هذا الحكم البالغ من العمر 34 عامًا من دخول الولايات المتحدة في حادثة مثيرة للجدل، وذلك عقب استجواب دام 11 ساعة من قبل مسؤولي الهجرة في مطار ميامي الدولي.
بعد أزمة أمريكا .. فيفا يفاجئ الحكم الصومالي أرتان بقرار جديد بشأن مهمته في كأس العالم 2026
الفيفا تتعهد بالدفع الكامل رغم الغياب
في بادرة دعم مهمة، وفقًا لـ«بي بي سي سبورت»، أفادت التقارير بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد أن أرتان سيتلقى أجره الكامل عن البطولة بغض النظر عن عدم تمكنه من المشاركة في المباريات.
وفي حين يُدفع رواتب الحكام عادةً بعد انتهاء كأس العالم، فقد تحركت الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم لضمان ألا يتعرض الحكم الصومالي لعقوبة مالية بسبب تعقيدات السفر التي أنهت حلمه قبل الأوان.
وكان أرتان قد وصل إلى فلوريدا وهو يحدوه أمل كبير في تمثيل بلاده على أكبر مسرح كروي. لكن رحلته انتهت مبكراً عندما رفضت السلطات الأمريكية جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرته ذات الدخول الواحد، مما أدى إلى ترحيله على الفور.
وعلى الرغم من هذه الظروف المؤسفة، قدم مسؤولو فيفا المساعدة للحكم أثناء ترانزيته في اسطنبول قبل عودته إلى مقديشو.
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ظهور مزاعم تتعلق بالاستجواب والإرهاب
أثارت التفاصيل المحيطة بمنع دخول أرتان نقاشًا حادًا داخل الأوساط الكروية، فقد ادعى مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن أرتان مُنع من الدخول بسبب "ارتباطه المزعوم بأفراد مشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية".
وخلال محنة استمرت 11 ساعة في المطار، استجوبه مسؤولو الحدود بشأن صلات محتملة بجماعة «الشباب» المسلحة.
ونفى أرتان بشدة أي صلة من هذا القبيل وأعرب عن حزنه الشديد إزاء هذه الحالة، قائلًا: "كانت لديّ الأوراق الصحيحة وكل شيء. كان لديّ التأشيرة الصحيحة. أنا مجرد حكم يحاول أن يحقق حلمه، أكبر حلم في حياتي، وهو الحضور إلى كأس العالم".
نجم صاعد في عالم التحكيم الأفريقي
على الرغم من النكسة التي تعرض لها في أمريكا الشمالية، يظل أرتان أحد أكثر الحكام احترامًا في كرة القدم الأفريقية. فقد حقق نجاحًا باهرًا في عام 2025، حيث حصل على لقب «حكم العام» للرجال من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وتشمل سيرته الذاتية مهامًا رفيعة المستوى مثل مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين نادي بيراميدز ونادي ماميلودي صنداونز.
يتمتع أرتان بخبرة دولية واسعة، حيث أدار مباريات في كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث المرموقة. كما برز أرتان بشكل بارز خلال كأس الأمم الأفريقية في عامي 2024 و2025، مما عزز سمعته كحكم من الدرجة الأولى قادر على التعامل مع البيئات عالية الضغط في جميع أنحاء القارة وخارجها.
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في انتظار كأس السوبر الأوروبي
ورغم أن كأس العالم لا تزال فرصة ضائعة في الوقت الحالي، فإن مسيرة أرتان ستستمر على أعلى المستويات في أوروبا. فقد تمت دعوته للتحكيم في مباراة كأس السوبر الأوروبي المقبلة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في سالزبورج النمساوية.
ويعد هذا التعيين المرموق في 12 أغسطس دليلاً على مكانته في أوساط التحكيم العالمية.
وقد استُقبل أرتان بترحيب حار وأعرب عن امتنانه لمؤيديه. ولا يزال أرتان غير متأثر بالأحداث الأخيرة وقد وضع نصب عينيه بالفعل البطولة الدولية الكبرى التالية.
وقال: "لقد شكرت شعبي وبلدي"، مع تعهده بمواصلة عمله الجاد من أجل التحكيم في كأس العالم 2030.