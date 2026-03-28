AS Bari v AC Milan - Serie A

أمبروسيني: "لقد وعدني غاتوزو بشيء، وآمل أن يفي بوعده. لقد تأثرت حقاً، بصفتي إيطالياً وصديقاً"

تحدث ماسيمو أمبروسيني، المحلل الرياضي واللاعب السابق، وزميل غاتوسو - المدرب الحالي للمنتخب الوطني - في فريق ميلان، إلى صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»:

"يجب أن أعترف بأنني مندهش بشكل إيجابي لأنني تمكنت من الشعور بالإثارة. أولاً بصفتي إيطالياً، ثم بصفتي صديقاً لرينو. بالنظر إلى ما حدث في الماضي، شعرنا جميعاً بشيء من اليأس لكوننا نجد أنفسنا مرة أخرى في مباريات الملحق، لكننا الآن قطعنا أول خطوة صغيرة ونحن سعداء".

    "واجهنا صعوبات في الشوط الأول لأننا جلبنا معنا إلى الملعب ما كنا نأمل ألا نجلبه، ألا وهو القليل من الخوف والتوتر. كان ذلك أمراً لا مفر منه بالنظر إلى السوابق. بعد هدف تونالي في بداية الشوط الثاني، كان هناك نوع من... التحرر، وأصبح أداء الفريق أكثر جمالاً. لو بقيت النتيجة عند 0-0، لزاد التوتر أكثر. في حالات كهذه، هناك خطر فقدان التنظيم، لكن الأزوري لم يفعلوا ذلك. على الرغم من أن أيرلندا الشمالية، باستثناء بضع لحظات في الدقائق الأولى، لم تضعنا في مأزق أبدًا. سنواجه يوم الثلاثاء فريقًا يجمع بين الخبرة والموهبة. أعتقد أنه يمكن التعامل مع ضغط بيرغامو بشكل أفضل على الرغم من أن الرهان هو نفسه، نظرًا لأن المباراة ستكون أخرى من نوع "الفوز أو الخسارة".


    "في عام 1999، انتقل رينو إلى ميلان قادماً من ساليرنيتانا، في الصيف الذي تلا فوزنا بلقب الدوري مع زاكيروني. كنا قد تعرفنا على بعضنا خلال معسكر منتخب تحت 21 عاماً: كان يسألني عن ميلان، وأنا كنت أسأله عن اسكتلندا، حيث كان قد أمضى فترة قبل عودته إلى إيطاليا. التقيت برينو خلال تجمع لمنتخب تحت 21 عامًا: كان يسألني عن ميلان وأنا عن اسكتلندا، حيث كان قبل عودته إلى إيطاليا. كان متعطشًا للمعرفة، ومليئًا بالحماس والرغبة الصادقة في التميز. كما كان يتمتع بالتواضع والشجاعة. كان ذلك أمرًا معديًا... لم يكن بإمكانك إلا أن تحبه".

    "غاتوسو يستمع دائمًا إلى ما يُقال له، حتى عندما يكون غاضبًا. عناده لا يمنعه من تحليل النصيحة. من حيث الشخصية، كان الطموح هو ما يجمعنا في شبابنا. هذا الشعور جعلنا منافسين على مكان في الفريق: لعب هو أكثر مني، ومع مرور الوقت أدركت أن ذلك كان صحيحًا. لكن كنا كلانا متعطشين في حب ما كنا نفعله والقميص الذي كنا نرتديه".

    "أجمل لحظة؟ لا بد من ذكر الانتصارات لأنها توحدك. ولذلك كان رفع كأس دوري أبطال أوروبا في أثينا أمراً لا يُنسى. لكننا نستمتع بوقتنا معاً خارج الملعب أيضاً: نحن جيران في الجبال وأتمنى، عاجلاً أم آجلاً، أن أقنعه بالذهاب معي في نزهة جميلة. لأنني أعتقد أنه ليس موهوباً في التزلج... (يضحك، محرر) اللحظة الأصعب؟ عندما أراد أن يغرس شوكة في ظهر بيرلو على سبيل المزاح وتدخلت بينهما... (يضحك، محرر). لا، هيا، أنا جاد. اللحظة الأصعب كانت عندما قرأت في الصحف أنه قد يغادر ميلان، لكنني لم أصدق ذلك، فسألته إن كان ذلك صحيحاً وأجابني بنعم. شعرت بحزن شديد في داخلي. لقد وعدني وأتمنى أن يفي بوعده. قال لي إنه في حال تأهلنا إلى كأس العالم، سنحتفل معاً. أنا أنتظره في الجبال، حتى نتمكن من... الذهاب في نزهة".

