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علي سمير

غدروا به مثلما حدث مع صلاح .. أليكسيس ماك أليستر ضحية سياسة جديدة وقد حان وقت انتقاله لريال مدريد!

فقرات ومقالات
ليفربول
ريال مدريد
أليكسيس ماك اليستير
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح

رسالة علنية من لاعب الوسط الأرجنتيني

رسالة لا نراها كثيرًا في هذا التوقيت من الموسم، ولكن أليكسيس ماك أليستر أعلن بشكل غير مباشر رحيله عن صفوف الريدز، وكأنه يشكو إلى الجماهير ما حدث معه من إدارة النادي الإنجليزي.

لاعب الوسط الأرجنتيني كان أحد أهم أعمدة الفريق تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، وواصل على هذا المنوال مع لاحقه أرني سلوت، ولكن يبدو أن كل ذلك أصبح جزءًا من الماضي ولا يمكن الرجوع إليه بأي شكل من الأشكال.


الرحلة انتهت .. لأن ليفربول قرر عدم تجديد عقد ماك أليستر، في نفس الوقت الذي حافظ فيه على خدمات زميليه دومينيك سوبوسلاي وريان جرافنبيرخ، لا توجد رسالة أوضح من ذلك .. الأرجنتيني سيرحل من الباب الخلفي بصورة غير مستحقة.

هل أساء ليفربول التعامل مع ماك أليستر؟ أم اللاعب يستحق ما حدث بسبب انخفاض مستواه بشكل مرعب في الفترة الأخيرة؟


  • Mac Allister SzoboszlaiImage Photo Agency

    رسالة مؤثرة

    شبكة "ُEspn" الأمريكية، نشرت الرسالة التي خرج بها ماك أليستر، حيث قال:"تلقيت هذه الأنباء من النادي، بأنني لن أحصل على عقد جديد، مما يجعلني في غاية الحزن لأن الجميع يرى مجهوداتي وما أفعله من بذل 100% مما لدي من أجل ليفربول بشكل يومي في التدريبات".

    وأضاف:"أحرص دائمًا على القيام بذلك وفعل أقصى ما بوسعي لمساعدة الفريق، الآن شاهدت دومينيك وريان سيحصلان على عقود جديد عن استحقاق، هذا أمر يسعدني، لكني أشعر بالحزن لأنني لن أجدد".

    وتابع:"لا يجب على الجماهير أن تقلق، سأواصل القتال من أجل الفريق حتى آخر يوم لي هنا".

    الأمر ليس سعرًا، التكهنات بعدم تجديد عقد ماك أليستر منتشرة منذ فترة، وظهرت أنباء حول البحث عن خليفته واللاعب المناسب للقدوم بدلًا منه بجوار جرافنبرخ وسوبوسلاي وغيرهما.

    فكرة عدم التجديد لأي لاعب مهما كانت قيمته أمر طبيعي ووارد لدى بعض الأندية، وربما يمتلك ليفربول المبررات الفنية لعدم الاحتفاظ بخدمات الدولي الأرجنتيني، بسبب انخفاض مستواه بشكل ملحوظ، مع حاجة الريدز لعملية إحلال وتجديد شاملة في خط الوسط، نظرًا للمعاناة المستمرة التي يعيشها الفريق بهذا المكان منذ فترة أرني سلوت.

    ولكن خروج اللاعب بهذه الطريقة العلنية، ربما يعني محاولته لإيصال رسالة ما على العلن، والتلميح بأن الطريقة التي تمت معاملته به جعلته يشعر بهذه الحالة، وإن كانت أغلب المؤشرات كانت تؤكد اقتراب رحلته في ملعب أنفيلد، بسبب عدم حرص النادي على تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2028.

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  • Liverpool GFX Getty

    غدر ليفربول أم سياسة عامة؟

    كلنا شاهدنا ما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي، والمعاناة التي مر بها تحت قيادة أرني سلوت، وسط شكوك واتهامات للمدرب الهولندي السابق بعدم احترام صلاح وتاريخه، واستخدامه كـ"كبش فداء" على المستويات المحبطة للفريق خلال الموسم الماضي، وظهر الصراع على السطح أمام الجميع بعد تصريحات الدولي المصري الشهيرة عقب مباراة ليدز يونايتد.

    صلاح كان شريكًا أساسيًا في أغلب إنجازات ليفربول منذ قدومه في 2017، بل من دونه، لما حقق الفريق تلك الألقاب، ومع ذلك تمت معاملته بأسوأ شكل ممكن فور هبوط مستواه، ولم يتم الصبر عليه أو منحه الفرصة.

    والآن يبدو أن نفس الأمر يتكرر مع ماك أليستر، وكأن إدارة ليفربول لا تعرف كيف تحترم نجومها ومن ساهموا في إعادة الفريق مرة أخرى للمنافسة على البطولات الكبرى والفوز بها.

    هل انخفض مستوى الآرجنتيني؟ نعم، ولكن فكرة عدم التجديد له ومنحه فرصة لإثبات نفسه واستعادة مستواه مرة أخرى تبدو ظالمة نوعًا ما، ولكن وفقًا لما نشاهده في الفترة الأخيرة، قد تكون هذه سياسة عامة لدى الأندية!

    الأمر متعلق بشكل أكبر بأصحاب الرواتب الضخمة، مثل محمد صلاح، والآن ماك أليستر الذي كان من المقرر أن يحصل على زيادة في راتبه لو قام بالتجديد، والقصة لا تتعلق بليفربول فقط.

    آرسنال فعل الشيء مع لاعبه جابرييل مارتينيلي، الذي يعاني من حيث المستوى، لكنه من النجوم المفضلين للجماهير .. أمر لم تهتم به إدارة المدفعجية، وقامت بتهميش اللاعب تمامًا وإخراجه من قائمة الفريق لمباراتي كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي ببداية الموسم.

    النادي اللندني جعل الأمور واضحة للاعب الذي كان يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بلا فائدة، الرحيل هو خيارك الوحيد، وهو ما حدث بالفعل ليخرج اللاعب من أجل شكر كل من في آرسنال باستثناء ميكيل أرتيتا صاحب القرار الأول بتهميشه لإجباره على الرحيل.

    ومن الواضح أن الخطوة التي قام بها ليفربول مع ماك أليستر، ونفس الأمر مع مارتينيلي وآرسنال، هي السياسة المتبعة حاليًا لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار اللاعبين وضغوط اللعب المالي النظيف، بتجنب دفع الرواتب المرتفة للاعبين انخفض مستواهم ومحاولة التخلص منهم في أقرب فرصة من أجل تخفيض الميزانية، وهذا ينطبق على صلاح أيضًا.

    ولكن المشكلة في طريقة تعامل ليفربول على وجه التحديد مع صلاح وماك أليستر ليست لائقة ولا تليق بتاريخهما، ولكن الأهم الآن هو .. ما هو القادم لماك أليستر؟

  • Alexis Mac Allister Liverpool Real MadridGetty/GOAL

    حلم ريال مدريد يعود

    لاعب الوسط الأرجنتيني ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، وفي عام 2024 انتشرت العديد من التكهنات حول رغبة الميرينجي في الحصول على خدماته لتدعيم خط الوسط الذي لا يزال يعاني حتى هذه اللحظة مع المدرب جوزيه مورينيو.

    ماك أليستر قال لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"أتمنى اللعب في إسبانيا يومًا ما، ولكني لا أفكر في المستقبل في الوقت الحالي".

    واستمرت هذه التكهنات في الظهور، حيث قال وكيله ووالده كارلوس ماك أليستر إنه لا توجد أي مفاوضات ولا اتصالات مع أحد، مغلقًا الباب أمام فكرة رحيل ابنه إلى الميرينجي، ولكن ربما قد حان الوقت لفتحه الآن.

    الأرجنتيني الذي ارتبط أيضًا بمانشستر سيتي، يعتبر خيارًا مثاليًا لخط وسط ريال مدريد، وانتقاله إلى النادي الإسباني قد يقود إلى طفرة في مستواه بسبب توافر كافة عوامل النجاح من حوله.

    صحيفة "آس" الإسبانية، سبق أن نشرت تقريرًا تقول فيه "طريق ماك أليستر أصبح مفتوحًا"، وأوضحت في أبريل الماضي أن ريال مدريد يراه كخيار مثالي بسبب قدرته على تنظيم اللعب والمشاركة في بناء الهجمة، وتوازنه من حيث الدفاع والهجوم، وهي صفات يريدها مورينيو.

    ومع فشل ريال في تدعيم هذا المركز في الميركاتو الصيفي الأخير، قد تتاح الفرصة من جديد له في يناير أو في صيف 2027، للتعاقد مع ماك أليستر بمقابل مخفض بسبب رغبة ليفربول في التخلي عنه وعدم تجديد عقده، رغم أن عمره لا يزال 27 سنة وقيمته السوقية تصل إلى 70 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

    فرصة ذهبية لريال مدريد في فترة جنون الأسعار، بضم بطل العالم الذي يمتلك عقلية بصورة تناسب ريال مدريد، في سن مناسب، وجميعنا نعرف فلورنتينو بيريز الذي لا يتردد في اقتناص هذه الفرص.

    بيريز يعرف طريقة إلى ليفربول جيدًا، جلب ترنت أرنولد وإبراهيما كوناتي مستغلًا عدم تجديد عقودهما مع الريدز، ويبدو أن ماك أليستر سينضم لهما قريبًا!

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