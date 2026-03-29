أليكسيا بوتياس تسجل هدفاً ضمن فوز برشلونة للسيدات الساحق على ريال مدريد، ليقترب الفريق من حسم لقب الدوري الإسباني للسيدات للمرة السابعة على التوالي
برشلونة يسيطر على «الكلاسيكو»
أكد فريق برشلونة للسيدات هيمنته المطلقة على كرة القدم الإسبانية مرة أخرى. سيطرت «البلوغرانا» على المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو منذ صافرة البداية، حيث استحوذت على الكرة بنسبة مذهلة بلغت 76% في الشوط الأول. وجاء الهدف الأول أخيرًا في الدقيقة 18 عندما استلمت باتل الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددت كرة قوية مرت فوق ميسا رودريغيز. عانى ريال مدريد من صعوبة في احتواء الضغط الهجومي المتواصل، وعلى الرغم من تصدي غالفيز الحاسم على خط المرمى بعد وقت قصير من الهدف الأول، ظل الزوار مسيطرين تمامًا على المباراة.
بوتيلاس يحطم الرقم القياسي التاريخي في تسجيل الأهداف
واصلت الزائرات الضغط على دفاع المضيفات بعد الاستراحة. وفي الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، أظهرت كارولين غراهام هانسن مهاراتها الاستثنائية في المراوغة لتتجاوز مدافعتها وترسل الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء. ولم تخطئ بوتيلاس، حيث سددت بهدوء الهدف الثاني لفريقها في هذه المباراة. وكان لهذا الهدف أهمية تاريخية كبيرة، حيث كان الهدف رقم 100 الذي يسجله برشلونة في مرمى مدريد منذ أن استوعب النادي العاصمي رسمياً نادي تاكون. تواصل القائدة تشكيل كابوس للميرينجوس، لتوسع بذلك سجلها المثير للإعجاب كأفضل هدافة في تاريخ الكلاسيكو.
باتل يتحدث عن اختراق خط الدفاع المنخفض
وقد حسمت النتيجة بشكل قاطع في الدقيقة 55 من المباراة عندما تحولت باتل إلى صانعة ألعاب. فقد تسببت تمريرتها العرضية الخطيرة من الجانب في إحداث فوضى داخل منطقة الست ياردات، مما أدى إلى قيام مايل لاكرار بتحويل الكرة عن غير قصد إلى شباك فريقها. وفي حديثها خلال مقابلة في الاستراحة عن هدفها الافتتاحي الحاسم والنهج التكتيكي للفريق، أوضحت الظهير: "كنت محظوظة لأن الكرة انتهى بها المطاف في الشباك. نحن ندخل كثيراً إلى داخل منطقة الجزاء في مواجهة دفاع متراجع إلى حد ما. التسديدات من خارج المنطقة تساعدنا. نحن نلعب مباراة جيدة، وهم لا يخرجون كثيراً. عليك أن تكون هادئاً لتجد الثغرات وتصل إلى المرمى".
الثنائية (الدوري والأوروبي) في متناول اليد
وبهذا الفوز الأخير، يوسع فريق بيري روميو صدارته للجدول بفارق 13 نقطة، مع بقاء 18 نقطة فقط في المتناول. ويبدو هذا التقدم صعب المنال بالنظر إلى سجل الفريق شبه المثالي الذي يتضمن 22 فوزًا وهزيمة واحدة فقط هذا الموسم. كما أن الفوز الساحق 3-0 يمثل دفعة معنوية مثالية قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو. وبعد أن حقق برشلونة فوزاً مذهلاً بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب يوم 24 مارس، فإنه المرشح الأوفر حظاً للتأهل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيطرته القوية على اللقب المحلي.