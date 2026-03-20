أليسون يغيب مجدداً بعد تعرض ليفربول لضربة جديدة بسبب الإصابات قبل مواجهة برايتون
ليفربول يتلقى ضربة قاسية بإصابة أليسون
لا تزال طبيعة الإصابة غير واضحة، لا سيما أن سلوت لم يشر إلى أي مخاوف تتعلق بلياقة حارس المرمى الأساسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة يوم الجمعة. ويشكل غيابه خسارة كبيرة، حيث خاض الحارس 34 مباراة في جميع المسابقات مع النادي هذا الموسم، وحافظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة. ومع ذلك، تطورت الأوضاع بسرعة، مما أدى إلى استبعاد أليسون من قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة التي أقيمت على ملعب «أميكس».
- AFP
مامارداشفيلي يستعد لتولي المنصب
مع غياب أليسون، من المتوقع أن يحل جيورجي مامارداشفيلي محله تحت العارضة. ولا يعد اللاعب الدولي الجورجي غريباً على التشكيلة الأساسية هذا الموسم، حيث خاض بالفعل 12 مباراة في جميع المسابقات أثناء تغطية غياب أليسون في فترات الإصابة السابقة.
وكان مامارداشفيلي قد حل محل أليسون سابقاً عندما غاب الأخير عن مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام غالطة سراي. وعلى الرغم من عودة البرازيلي للمباريات اللاحقة ضد توتنهام ومباراة الإياب ضد الفريق التركي، فإن هذه الإصابة الأخيرة تسلط الضوء مجدداً على بديله في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
تأكيد الانسحاب الدولي
تمتد تداعيات هذه الإصابة إلى ما وراء ملعب أنفيلد، حيث انسحب أليسون أيضًا من تشكيلة المنتخب البرازيلي للمباريات الودية الدولية المقبلة. وسارع كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، إلى إيجاد بديل، حيث استدعى حارس مرمى كورينثيانز هوغو سوزا للمشاركة في المباريات ضد فرنسا وكرواتيا.
كان من المقرر أن يكون أليسون شخصية رئيسية في منتخب السيليساو خلال فترة التوقف في مارس، لكنه سيبقى الآن في ميرسيسايد لتلقي العلاج. واجه الحارس موسمًا محبطًا على صعيد اللياقة البدنية، حيث غاب بالفعل عن ثماني مباريات في وقت سابق من الموسم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب مشكلة في أوتار الركبة.
- AFP
سعي ليفربول للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى
تأتي هذه الإصابة في توقيت غير مناسب على الإطلاق لفريق ليفربول، الذي يحتل حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع اشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، أصبحت كل نقطة حاسمة، ويُعد فقدان لاعب يتمتع بخبرة ومهارات أليسون عقبة كان سوت يفضل تجنبها في مواجهة فريق برايتون الخطير الذي يحتل المركز الثاني عشر.
في حين أشارت التقارير السابقة إلى أن المشاكل البسيطة التي يعاني منها أليسون ليست "أمراً كبيراً"، إلا أن غيابه المتكرر بدأ يصبح سمة مميزة لهذا الموسم. ويأمل المشجعون أن يتمكن الطاقم الطبي من إعادة البرازيلي إلى لياقته الكاملة بسرعة مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة.
