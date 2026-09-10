أليسون وكاسيميرو أبرز المستبعدين .. ثورة من أنشيلوتي في قائمة البرازيل

سيسافر منتخب البرازيل بحلّته الجديدة أولاً إلى أستراليا لخوض مباراتين وديتين. يواجه المنتخب الأسترالي في تاونسفيل يوم 25 سبتمبر قبل مواجهة ثانية في بريزبن بعد أربعة أيام.
ثم يصنع منتخب البرازيل التاريخ بسفره إلى كولكاتا يوم 3 أكتوبر. وستكون هذه أول مباراة على الإطلاق لبطل العالم خمس مرات في الهند، وهي دولة يحظى فيها بملايين المشجعين المتحمّسين.
تشكيلة البرازيل:
حرّاس المرمى: هوجو سوزا، بيدرو موريسكو، أوتافيو
المدافعون: أرثر دياس، ويسلي، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، دوجلاس سانتوس، جايير، ماتيوزينيو، ماوريو جونيور، فيتور ريس
لاعبو الوسط: برونو جيماريش، أندريه سانتوس، دانيلو سانتوس، دوجلاس لويز، برينو بيدون، جابرييل بونتيمبو
المهاجمون: إندريك، جواو بيدرو، إستيفاو، بيدرو، رافينيا، رايان، صامويل لينو، فينيسيوس جونيور