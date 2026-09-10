أليسون وكاسيميرو أبرز المستبعدين .. ثورة من أنشيلوتي في قائمة البرازيل

أطلق أنشيلوتي عملية إعادة بناء شاملة لمنتخب البرازيل عقب مشوار كارثي في كأس العالم. وقد اختار المدرب الإيطالي تشكيلة تغلب عليها روح الشباب من أجل المباريات الودية المقبلة أمام أستراليا والهند.

وقد استُبعدت عدة أسماء بارزة من القائمة، وعلى رأسها حارس مرمى ليفربول أليسون. كما تم استبعاد لاعبَي الوسط المخضرمَين كاسيميرو وفابينيو، فيما يغيب نيمار عقب اعتزاله اللعب دوليًا مؤخرًا.

ويأتي اختيار هذه التشكيلة تحقيقًا لوعد قطعه أنشيلوتي بعد أن تعرضت البرازيل لإقصاء مفاجئ من دور الستة عشر على يد النرويج. وقد استهدف تحديدًا اللاعبين المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028، ساعيًا إلى بناء نواة جديدة استعدادًا لكأس العالم 2030.