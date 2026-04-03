أليسون سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان، حيث أشار آرني سلوت إلى أن حارس مرمى ليفربول سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة
شهدت مسيرة أليسون المتقطعة تدهوراً جديداً بعد أن تعرض اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لإصابة جديدة في فترة حاسمة للنادي. غاب البرازيلي في البداية عن رحلة دوري أبطال أوروبا إلى غالطة سراي بسبب مشكلة في التدريبات، ليعود بعد ذلك للمشاركة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام، ثم مباراة الإياب ضد الفريق التركي. لكن تكرار المشكلة أدى الآن إلى استبعاده من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، ومن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبيل المباراة الحاسمة أمام مانشستر سيتي، قدم سلوت تحديثًا متشائمًا بشأن جاهزية حارس مرماه الأول خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح المدرب الهولندي أن الإصابة أشد خطورة مما كان يُخشى في البداية، مشيرًا إلى أن عودته لن تكون محتملة إلا في المراحل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من هذه النكسة في حراسة المرمى، أكد سلوت أن صلاح جاهز للعب بعد غيابه مؤخرًا. وقال مدرب ليفربول: "[أليسون] لن يشارك في مباراة باريس سان جيرمان أيضًا، [فهو] سيغيب لفترة أطول قليلاً. نتوقع أن يكون جاهزًا مع اقتراب نهاية الموسم. [صلاح] جاهز، لقد تدرب معنا أمس، وسيتدرب معنا اليوم، وهو جاهز للعب غدًا."
في حين أن غياب أليسون يمثل مصدر قلق دفاعي كبير، فإن عودة إيساك إلى التدريبات الكاملة تضفي دفعة قوية على الخيارات الهجومية لليفربول. وكان المهاجم السويدي غائبًا منذ ديسمبر الماضي إثر تعرضه لكسر في الساق، ويركز الطاقم الطبي للنادي حاليًا على عملية إعادة تأهيله بحذر.
مع دخول صلاح أيضًا أشهره الأخيرة في أنفيلد بعد تأكيد رحيله في الصيف، يدير سلوت توازنًا معقدًا بين النجوم العائدين والغيابين لفترات طويلة. وأضاف: "من المبكر جدًا توقع وجود [إيساك] في التشكيلة الأساسية، فقد كان أمس أول تدريب له بعد غياب دام 101 يومًا. سيستغرق الأمر بعض الوقت لمنحه دقائق لعب كثيرة، لكننا سنحرص على القيام بالشيء الصحيح لتجهيزه. من الجيد وجوده في ملعب التدريب، والأفضل من ذلك إشراكه في الملعب".
يواجه ليفربول تحديًا تكتيكيًا هائلاً يوم 8 أبريل، حيث يتوجه إلى ملعب «بارك دي برانس» لمواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا دون الاستعانة بخبرة أليسون. ويجب على خط دفاع «الريدز» أن يصد هجوم باريس سان جيرمان القوي خلال فترة صعبة، خاصة وأن مباراة الإياب الحاسمة في أنفيلد ستُقام بعد ستة أيام فقط.