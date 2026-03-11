Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C3-ROMA-WOLFSBERGAFP
Stefano Silvestri و علي سمير

نجم روما السابق يكشف حقيقة خلافاته مع توتي ومحاولات مورينيو لإقناعه بالعودة

روى أليساندرو فلورينزي تجربته مسترجعًا أيام روما والصعوبات الكثيرة: "بالنسبة لنا نحن الرومان ليس الأمر سهلًا"

اليوم اعتدنا أن نرى أليساندرو فلورينزي مرتديًا ملابس أنيقة، ومعه سترة، في استوديوهات «سكاي» يعلّق على جولة الدوري مساء الأحد. لكن بالنسبة للجميع، بطبيعة الحال، هو وسيبقى دائمًا شيئًا آخر.

بطل أوروبا في 2021، وبطل إيطاليا مع ميلان، خسر فلورينزي بعض الأحلام في الطريق. كلها بألوان الجيالوروسي. لم ينجح في الفوز في روما بل إن علاقته مع النادي كانت متوترة، إلى أن أُعير إلى فالنسيا وباريس سان جيرمان، وانتقل نهائيًا إلى الروسونيري.

عن هذا تحديدًا تحدّث فلورينزي، الذي يُتمّ اليوم عامه الـ35، في مقابلة مع «كورييري ديلو سبورت». حوارٌ روى فيه اللاعب السابق عدة حقائق ودحض عدة أساطير تتعلق تحديدًا بتجربته بقميص روما، فريق قلبه.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • لا يوجد حنين تجاه كرة القدم

    "الحنين؟ لا، توقفت عندما ظننت أن الوقت قد حان. من جهة حياتي مليئة بالأشياء، ومن جهة أخرى أخذت لحظة لأرى وأتعرف وأفهم وأقيّم. أكتب. ماذا؟ كل ما يلفتني، الأشياء التي أود أن أقولها أو حتى تلك التي أحتفظ بها لنفسي، لكنني أعتقد أنه من الصواب تدوينها".

    • إعلان

  • الصور مع المشجعين

    "لم أكن أريد التقاط الصور مع المشجعين؟ هذا غير صحيح. أقول دائمًا نعم. ثم إذا سألتموني: هل يمكن أن يكون أنه في مرة كنت مع بناتي وربما قلت لا لأنهن كنّ معي وكان ذلك وقتًا حساسًا؟ أو ببساطة كنّ يحتجن إلى اهتمامي؟ نعم، قد يكون حدث ذلك".

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • Florenzi TottiGetty Images

    العلاقة مع توتي

    "لم تكن لدي علاقة جيدة مع توتي؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. يمكنني أن أصف فرانشيسكو ودي روسي بأنهما صديقان لي. توتي أسطورة، ودانييلي أخ، أتابع جنوى من أجله وأحيانًا لا أود أن أزعجه، التدريب أمر صعب، أليس كذلك…".

  • المستقبل

    "هل أرى نفسي إدارياً؟ لا أستطيع أن أقول ذلك على وجه اليقين الآن. كثير من الناس يقولون إنني سأكون مناسباً على دكة البدلاء، وآخرون خلف مكتب. يعجبني ذلك، نعم، أن أتحدث مع اللاعبين، وأعمل معهم، وأن أكون عوناً. لكنني لا أعرف بعد بأي شكل حتى الآن".

  • "لم أطلب الرحيل مطلقًا"

    "هل طلبت الرحيل بعد اللافتات القاسية ضدي؟ كذبة. كذبة كبيرة. لم أفكر ولو للحظة واحدة حتى بمجرد التفكير في طلب شيء من هذا القبيل".

  • Alessandro Florenzi, Roma, Torino, Serie A, 12042015Getty Images

    "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لنا"

    "هل أعتقد أنني كنت مُقلَّلاً من قيمتي في روما؟ غير صحيح. لقد منحت نفسي دائماً القيمة الصحيحة، ثم إن لكل شخص كانت ولا تزال فكرته. توتي ودي روسي كانا وسيظلان دائماً شيئاً خاصاً لروما، وبالنسبة لنا نحن الرومان الآخرين فالأمر ليس سهلاً، لم يكن سهلاً بالنسبة لي وليس سهلاً بالنسبة لبيلجريني الآن. لكن المقارنات غبية. أنا مثلهم قدّمت كل شيء من أجل القميص حتى آخر لحظة. من أراد أن يفهم فليفهم، وللآخرين لا بأس. كفى".

  • "مورينيو أرادني في روما"

    "هل كان مورينيو يريد أن أعود إلى روما؟ نعم، أؤكد ذلك، لقد اتصل بي هاتفياً، وكان يتساءل كيف يُقال عني إنني تشاجرت مع الجميع. اذهبوا في جولة إلى تريجوريا واسألوا: لا يوجد شيء من هذا صحيح. وحتى مورينيو كان يعرف ذلك. هو كان يريدني وكنت سألعب من أجله".

الدوري الأوروبي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
روما crest
روما
روما
0