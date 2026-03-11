نجم روما السابق يكشف حقيقة خلافاته مع توتي ومحاولات مورينيو لإقناعه بالعودة

اليوم اعتدنا أن نرى أليساندرو فلورينزي مرتديًا ملابس أنيقة، ومعه سترة، في استوديوهات «سكاي» يعلّق على جولة الدوري مساء الأحد. لكن بالنسبة للجميع، بطبيعة الحال، هو وسيبقى دائمًا شيئًا آخر.

بطل أوروبا في 2021، وبطل إيطاليا مع ميلان، خسر فلورينزي بعض الأحلام في الطريق. كلها بألوان الجيالوروسي. لم ينجح في الفوز في روما بل إن علاقته مع النادي كانت متوترة، إلى أن أُعير إلى فالنسيا وباريس سان جيرمان، وانتقل نهائيًا إلى الروسونيري.

عن هذا تحديدًا تحدّث فلورينزي، الذي يُتمّ اليوم عامه الـ35، في مقابلة مع «كورييري ديلو سبورت». حوارٌ روى فيه اللاعب السابق عدة حقائق ودحض عدة أساطير تتعلق تحديدًا بتجربته بقميص روما، فريق قلبه.

Getty Images