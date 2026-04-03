أليساندرو ديل بييرو يؤيد تعيين أنطونيو كونتي مدربًا لمنتخب إيطاليا للمرة الثانية بعد الهزيمة «المحرجة» في نهائي تصفيات كأس العالم

في حديثه مع بودكاست "Sky Calcio Unplugged"، قدم ديل بييرو تقييماً لاذعاً لأزمة المنتخب الوطني، معترفاً بالمزيج السام من الغضب وعدم التصديق الذي يحيط حالياً بالمعسكر. وأكد بطل كأس العالم 2006 أن اللوم لا يقع على عاتق فرد واحد فقط داخل الاتحاد. وقال: "لسوء الحظ، ما لاحظته في هذه الأيام هو الكثير من المشاعر السلبية، من الحزن إلى الغضب الذي يظهر جلياً لدى جميعنا ممن سلكنا هذا الطريق، بالإضافة إلى خيبة الأمل وعدم التصديق.

"إن خروجنا من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي أمر محرج أيضًا، ويجب علينا أيضًا النظر إلى كل ما يكمن وراء ذلك. للأسف، نحن بعيدون جدًا عن مستوانا المعتاد. هناك العديد من النقاط التي يجب معالجتها، وليس فقط تلك المتعلقة برئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ولكن يبدو لي أننا اليوم بعيدون جدًا عن الحلول."