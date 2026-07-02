دعارة قاصرات وتدمير الكرة الإيطالية .. باستوني الذي أغرته شخصية "المدافع القبيح" لينتظر طوق النجاة من مورينيو!

في البداية دعنا نوجه هذا السؤال، ماذا تريد من أي مدافع يلعب بفريقك المفضل؟

أن يكون قويًا في الالتحامات وقطع الكرة، ويتماشى مع متطلبات الكرة الحديثة والبناء من الخلف بتمريرات قصيرة وطويلة لكسر الخطوط؟ وأن لعب الكرات القطرية التي تفتح المساحات في دفاعات الخصوم؟

يجيد قراءة اللعب جيدًا والتمركز ويتمتع بالذكاء التكتيكي، ولا يشعر بالرهبة من مواجهة أشرس المهاجمين والأجنحة، ويتعامل جيدًا مع الضغط ويجيد الكرات الهوائية دفاعًا وهجومًا، كما يمكنه اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

يتميز في قطع الكرة دون ارتكاب الكثير من الأخطاء، يتوقع تحركات الخصم وتمريراته، ويتقدم بالكرة بسرعة بفضل حركته الخفيفة، والعديد من المميزات الأخرى!

تخيل أن باستوني يتمتع بكل ذلك، ولكنه الآن تحول إلى أكثر المدافعين المكروهين في إيطاليا والعالم، بعدما قرر تقمص شخصية لا تليق به، والتركيز على المعارك الجانبية مع الخصوم، وذلك على سبيل "الجرينتا الزائفة".

باستوني قرر ترك أهم ما يميزه .. المدافع العصري النظيف الذي لا ينجرف وراء العنف والتصرفات غير الأخلاقية، ويركز فقط على تطوير نفسه فنيًا لمساعدة فريقه، ليتجه نحو تقليد بعض المدافعين الآخرين من أبناء بلاده.

التشبيه الأنسب هو جورجيو كيليني وربما ماركو ماتيرازي وغيرهما، ولكنهما كانا يمتلكان الصفات اللازمة من أجل تقمص شخصية "المدافع الشرير" الذي يهابه الخصوم أكثر مما يحترمونه، لذلك نجحا وأصبحا من أساطير الكرة الإيطالية.

اللاعب لم يدرك أن تقمص صفات أي من الثنائي، يتطلب التمتع بشخصية قوية وصلبة و"جلد سميك" للتعامل مع الانتقادات والهجوم الذي يصاحب أي تصرفات مثيرة للجدل.

صفات باستوني لا تتماشى مع هذا الأمر، ولكن ربما أغرته الأضواء لفعل ما "يظن أن الجماهير ستحب رؤيته" وتنشره باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اهتم بقصف الجبهات لتكون جبهته هي الضحية الأولى!