كلمة السر لضم باستوني .. "اكتشاف تشافي" يمنح برشلونة فرصة ذهبية لاقتناص مدافع إنتر

يقترب إنتر من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وهنا يبدأ الحديث عن موسم الانتقالات: المفاوضات بين أليساندرو باستوني وبرشلونة على وشك الدخول في مرحلتها الحاسمة.

ينصب تركيز المدافع على نهاية الموسم مع الفريق الذي يقوده كريستيان كيفو، لكن لا مفر من أن يتجه نظره أيضًا إلى مستقبله وإلى الضغط الذي يمارسه البلوجرانا، وسط توقعات حول تصاعد الموقف في الأسابيع القادمة.

أبرز الخروج من دوري أبطال أوروبا المشاكل الهيكلية لدفاع برشلونة والحاجة إلى تعزيزات جديدة، ويأتي اسم اللاعب المولود عام 1999 كأحد العناصر التي يمكنها مساعدة المدرب هانزي فليك.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5