أليخاندرو غارناشو معروض للبيع بالفعل؟! تم الكشف عن المبلغ الذي يعتقد تشيلسي أنه يمكنه الحصول عليه مقابل جناح مانشستر يونايتد السابق

عندما انتقل الجناح من شمال غرب إنجلترا إلى لندن، حذر الكثيرون من أنه يدخل نظامًا يُنظر فيه إلى اللاعبين غالبًا على أنهم مجرد أصول مالية وليس ركائز أساسية على المدى الطويل. يركز نموذج العمل الحالي لتشيلسي بشكل كبير على ضم المواهب الشابة ذات القيمة السوقية العالية، ويبدو أنه قد يكون أحدث ضحية لهذه السياسة القائمة على «الباب الدوار» في ظل سعي النادي لتحقيق التوازن المالي. تسلط أرقامه الأساسية الضوء على هذه المعاناة؛ ففي 37 مباراة خاضها في جميع المسابقات، سجل ثمانية أهداف فقط وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 1935 دقيقة من اللعب. وكان أداؤه في الدوري الإنجليزي الممتاز مخيباً للآمال بشكل خاص، حيث سجل هدفاً واحداً فقط وصنع أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة. ورغم أنه استعاد بعض مستواه في البطولات المحلية - حيث سجل أربعة أهداف في أربع مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي واثنين في أربع مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي - إلا أن هدفاً واحداً في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا لم يكن كافياً لترسيخ مكانه. ومع وجود لاعبين مثل إستيفاو وجيمي جيتنز وبيدرو نيتو يتنافسون جميعاً على الدقائق في الجناحين، تراجع غارناشو بشكل كبير في الترتيب الهرمي للفريق.