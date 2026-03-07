أليخاندرو غارناشو متألق بعد فوز "مذهل" حيث هزم نجم تشيلسي فريق ريكسهام في الوقت الإضافي ليفوز بـ"أصعب مباراة في الموسم"

بدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل رائع وتقدموا بهدف مفاجئ عن طريق سميث، قبل أن يعادل تشيلسي النتيجة بهدف عكسي من آرثر أوكونكو. لكن وريكسهام لم يثبط عزيمته، حيث استعاد كالوم دويل التقدم بهدف ذكي. وفي حديثه عن هدفه، قال دويل لبي بي سي سبورت: "حدث الأمر بسرعة كبيرة. جوش [وينداس] غاضب لأنني سجلت الهدف. كانت مجرد لمسة صغيرة وأثمرت عن هدف!"

على الرغم من بطولاتهم، تغيرت الأوضاع عندما خسر وريكسهام لاعباً بعد طرد جورج دوبسون. استغل تشيلسي الفرصة عن طريق جوش أشيمبونج ليفرض الوقت الإضافي، حيث كان للتفوق العددي تأثيره في النهاية. وعلق المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر على قناة BBC One: "كان ذلك صعبًا على تشيلسي. الهدف من مسابقات الكأس هو الوصول إلى الدور التالي، حتى لو لم تلعب جيدًا. فريق ريكسهام ضغط عليهم طوال المباراة وجعلهم يمرون بليلة صعبة للغاية".